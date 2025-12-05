自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

吃完羊肉爐尿不出來 攝護腺發炎惹禍

2025/12/05 05:30
吃完羊肉爐尿不出來 攝護腺發炎惹禍

▲醫師提醒，中老年男性吃羊肉爐應適量，以免引起攝護腺發炎。 （記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

吃完羊肉爐尿不出來 攝護腺發炎惹禍

▲黃品叡醫師說明，有患者進補又喝烈酒，尿不出來。 （記者張軒哲攝）

氣溫驟降，許多民眾吃羊肉爐、薑母鴨進補。台中1名40多歲的男子，日前跟朋友聚餐吃羊肉爐，整夜難以入睡，不斷上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，一晚如廁10多次，隔天一早到醫院就診，醫師得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予藥物治療後，持續追蹤。

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者自述看診前一晚跟朋友吃了羊肉爐後，身體就開始不適，不斷跑廁所尿尿，卻一直有解不乾淨，想尿卻尿出不來，整夜上廁所10多次，整夜未眠。

黃品叡指出，羊肉爐在燉煮的過程中，可能加入米酒、薑、當歸等進補食材，都屬於行氣活血的藥材，再加上患者喝烈酒，酒精刺激到攝護腺導致發炎，因此攝護腺腫大讓尿道受到壓迫，造成排尿困難、頻尿、尿急等症狀。

黃品叡說，攝護腺肥大是中老年人常見的疾病，很多男性經常疏忽，罹患病症卻不自知，常見症狀包含尿流細小、無力、中斷、遲緩、排尿困難、尿不乾淨感，或是頻尿、急尿、夜尿次數增加等，冬天進補吃了當歸鴨、麻油雞、羊肉爐等含刺激性的食物，很容易讓攝護腺發炎。

醫提醒 進補後要多喝水

「補過頭對身體就是負擔與傷害。」黃品叡建議，民眾進補後，可以多喝水，把刺激性的酒精、食物從體內排除，該患者則先給予藥物治療，改善攝護腺發炎症狀，後續再給予追蹤。同時，也建議40歲以上的男性，如果家族史有攝護腺問題，就要開始進行攝護腺檢查，50歲以上的男性每年進行1次檢查。

