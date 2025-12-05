自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

2週大男嬰急性心臟衰竭 心導管封堵術救命

2025/12/05 05:30
2週大男嬰急性心臟衰竭 心導管封堵術救命

▲男嬰與父母一起回到奇美醫院，獻花感謝陳俊宇醫師（右）的救治。 （記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

2週大男嬰急性心臟衰竭 心導管封堵術救命

▲男嬰因開放性動脈導管未閉合，檢查發現急性心臟衰竭，經心導管封堵術成功搶救。（記者劉婉君攝）

台南市1名出生2週、重3.5公斤的男嬰，因明顯心雜音就醫，經心臟超音波檢查，發現1條約3.5mm（公釐）的「開放性動脈導管」未閉合，造成左心室擴大、二尖瓣中重度閉鎖不全，伴隨心肌酵素上升與心臟功能下降，屬急性心臟衰竭，情況相當危急，在接受「心導管封堵術」後，目前寶寶已經5個多月大，體重穩定增加，生長良好。

2週大男嬰急性心臟衰竭 心導管封堵術救命

▲陳俊宇醫師表示，心導管封堵術較傳統開心手術的傷口小、術後恢復也快。（記者劉婉君攝）

奇美醫院兒科部兒童心臟科主任陳俊宇表示，開放性動脈導管（PDA）屬於先天性心臟病的1種，發生率約1/1000。原本應該在新生兒出生數日內自動閉合的血管，若未正常關閉，血管異常分流，會導致心臟負擔加重，可能引發急性心臟衰竭、呼吸喘、食慾不振、體重減輕，甚至反覆肺部感染等併發症，若未及早介入治療，長期可能造成更難處理的肺動脈高壓、心室肥厚，甚至心臟衰竭或猝死，錯失最佳手術時機。

「開放性動脈導管」未閉合

男嬰與父母昨天回到奇美醫院，向陳俊宇獻花致謝。男嬰的父親說，新生兒檢查時發現寶寶有心雜音，哭聲無力、喝完奶之後秒睡，一開始以為只是小事，沒想到進一步檢查確診為開放性動脈導管，醫療團隊立即安排開刀治療後，約2個小時的手術期間，回想起來仍相當煎熬。現在寶寶已康復，回歸一般嬰兒的照顧模式，感謝醫療團隊的幫助。

陳俊宇指出，心導管封堵術以微創方式，取代傳統的開心手術，傷口小，手術時間包括麻醉及準備，在2個小時內完成，術後復原時間較快，有效避免日後出現肺動脈高壓或猝死的悲劇。

陳俊宇提醒，面對兒童先天性心臟病，家長的警覺與及早介入治療是關鍵。孩子若是有心雜音，或是暈厥、容易呼吸喘、家族有猝死或心臟病史等，建議透過心電圖及心臟超音波檢查，診斷是否有「開放性動脈導管」或其他心臟結構異常，盡早接受治療。

