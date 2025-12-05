自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

逾4成民眾 排斥家人與糖友結婚

2025/12/05 05:30
逾4成民眾 排斥家人與糖友結婚

▲專家們提醒，糖友也是人生好夥伴，提早偵防，穩妥控糖，一樣可以健康生活。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

逾4成民眾 排斥家人與糖友結婚

▲醫師提醒，糖尿病可以預防，也可以透過積極照護，降低併發症的風險與影響，且生活型態比遺傳因素更有影響力；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

糖尿病是許多民眾熟知的疾病之一，但也存在許多刻板印象。糖尿病關懷基金會調查發現，有高達43.3%的民眾不願意家人與糖友結婚，專家推測可能與擔心結婚後要承擔更多照顧責任與經濟壓力、害怕遺傳給下一代有關，但也提醒民眾，生活型態對於預防糖尿病與併發症，比遺傳因素更有影響力。

專家：生活型態比遺傳更重要

為了解國人對於糖尿病的看法，糖尿病關懷基金會執行長李弘元說，糖尿病關懷基金會於去年4月對全台民眾進行問卷調查，了解民眾對於糖友的印象等，982位受訪者中，平均年齡為47.4歲，男性、女性各半，其中63.6%家人或朋友罹患糖尿病，5.7%本身就是糖尿病患者。

李弘元指出，調查發現，高達43.3%的民眾不願意家人與糖友結婚，且1成以上的民眾不太願意雇用糖友、乘坐糖友駕駛的交通工具，不過整體來說，僅有4-6%的民眾不願意與糖友社交，或在工作上有密切合作。

此外，李弘元說，民眾不願意讓家人與糖友結婚，可能與糖友健康與醫療照顧注意事項較多，擔心婚後要承擔更多責任與經濟壓力、害怕遺傳給下一代有關，另也發現不願意與糖友互動的族群具有年紀大、男性、教育程度較低、親友沒有糖尿病等特性，且多分布於北部以外地區。

李弘元表示，民眾對糖尿病的負面聯想來源，主要與民眾對於糖尿病的整體認知不足，以及對併發症的恐懼，且忽略近年來糖尿病防治的進步有關，提醒民眾糖尿病可以預防，併發症可以透過積極照護降低風險與影響，且生活型態比遺傳因素更有影響力。

糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤則提到，只要穩妥控制，糖友的餘命與一般人幾乎無異，日本近年更已經出現「糖友平均餘命勝過整體人口」的現象，顯示積極管理與行為改變、醫病協同努力，可將糖尿病的不利影響降至最低。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中