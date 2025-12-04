自由電子報
兩性生殖

OL月經亂又狂冒痘 多囊性卵巢症候群作怪

2025/12/04 05:30

▲大爆痘有可能是多囊性卵巢囊腫症候群患者；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲大爆痘有可能是多囊性卵巢囊腫症候群患者；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／吳子綺

小晴（化名）是社會新鮮人，因工作壓力大加上求好心切，近半年來月經不規律且狂冒痘痘，體重也比大學剛畢業時多了5公斤。她到婦產科求診，一進診間就問：「我是不是罹患多囊性卵巢症候群？」其實，月經週期長、冒痘痘的確是多囊性卵巢症候群（PCOS）的常見症狀，但可不是每個月經失調者都是PCOS。

目前醫學上普遍採用的認定準則為鹿特丹標準（Rotterdam criteria），需要符合以下3項中的兩項以上，且排除其他可能造成症狀的疾病後，才會確診為多囊性卵巢症候群。

●月經不規則或排卵不穩定（1年月經少於8-9次）。

●雄性素過高，像是痘痘、多毛，或抽血檢查異常。

●卵巢超音波呈現多囊性外觀。

多囊性卵巢症候群好發於育齡女性，這是1種內分泌與代謝相關的體質，除了常見的外觀改變，雄性素過高，出現痘痘、體毛變多的狀況，長期也可能引發慢性病。像是荷爾蒙失調、卵巢長期不排卵，導致月經不來、內膜持續堆積，長期下來會增加子宮內膜癌的風險。內分泌失調造成胰島素阻抗，體重不容易控制，也可能增加糖尿病、高血壓、高血脂等代謝疾病風險。

穩定荷爾蒙 生活習慣是關鍵

多囊性卵巢症候群是「體質」，透過生活模式和一些藥物輔助，便能夠好好穩定控制。其中改善生活習慣，是穩定荷爾蒙的關鍵。

飲食上建議盡量減少含糖飲料、甜點、白飯白麵等精緻澱粉，多攝取糙米、堅果、深綠蔬菜、健康蛋白質。每週150分鐘有氧運動，每週2次重量訓練，增加肌肉、改善胰島素阻抗，體重若能減少5%，月經可能就會開始規律。

另外，規律作息與減壓，必要時使用藥物協助，由醫師依狀況開立調經、抗痘、幫助排卵或改善代謝的藥物，都會讓人越來越靠近穩定的身體節奏。

長期未控制 恐增慢性病風險

發現自己月經不規律、體重變重瘦不下來、嘗試懷孕卻一直沒成功，懷疑是多囊性卵巢症候群的女性，建議盡早求診，由醫師檢查診斷、對症下藥，因為多囊性卵巢症候群不只是月經問題，未控制長期更可能增加罹患慢性病的風險。

（作者為衛福部樂生醫院婦產科醫師）

