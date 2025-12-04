12年兩度羊水栓塞 原班醫護再救命

▲聖馬爾定醫院祝福林姓產婦（中）與寶寶健康平安。（聖馬爾定醫院提供）

記者王善嬿／嘉義報導

38歲林姓產婦12年前在嘉義市聖馬爾定醫院產下長子，因突發「羊水栓塞」差點失去性命，今年10月林女回該院生產次子，又因突發羊水栓塞失去意識，同一個醫療團隊再次通力合作搶救，將她從鬼門關拉回，再次守護母子平安。

聖馬爾定醫院日前舉辦「感恩重生，慶賀新生」活動，由院長陳美惠送給林女蛋糕、二寶的相片，祝福林女與寶寶平安健康。

林女第一胎生產時，剖腹手術後突發羊水栓塞，一度心跳停止、測不到血壓，當時由婦產科醫師李凱恩、麻醉科醫師儲寧瑋整合心臟內科、加護病房等團隊搶救，救回林女一命。

今年林女再次懷孕，但生產分娩過程中突然失去意識、血壓，醫師研判羊水栓塞再度發作，醫療團隊啟動緊急應變機制，進行CPR與多項急救處置，歷經4個多小時，終於讓林女恢復心跳、呼吸，轉送加護病房治療與照顧，後續穩定恢復，上週出院。

罕見產科急症 幾秒內就恐致心肺衰竭

李凱恩說，羊水栓塞是極為罕見的產科急症，發生率約每2萬分之1至5萬分之1，幾乎無法預測，發生時，幾秒內就可能導致心肺衰竭，醫療團隊反應速度與默契至關重要，因團隊協作與完善急救訓練，再次將患者救回。

現任麻醉部主任儲寧瑋表示，關鍵時刻唯有團隊反應快、溝通順暢，才能在黃金時間內挽回生命；他與李凱恩是同學、同事、鄰居，40多年交情，默契深厚。

▲林姓產婦（中）2度生產都發生羊水栓塞，同一個醫療團隊搶救，守護性命。（聖馬爾定醫院提供）

