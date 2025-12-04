遇「路怒症」駕駛防失控 醫師建議：不要贏要活著

▲「路怒症」指的是駕駛期間因刺激而表現出強烈失控、攻擊性情緒與行為；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者翁聿煌／新北報導

國道2日又發生因交通事故引發駕駛人怒氣，持棍棒砸車追打對方的危險行為，俗稱「路怒症」，精神科醫師指出，「路怒症」不是正式的精神疾病診斷，而是駕駛期間因刺激而表現出強烈失控、攻擊性情緒與行為，他建議民眾在路上遇到「路怒症」敵意行為時，要懂得有效降低衝突升級的風險，最高原則就是「不要贏，要活著」。

採取低衝突策略 確保自身安全

精神科醫師楊聰財表示，「路怒症」外顯的樣態包括怒吼、罵人、逼車、按喇叭挑釁、下車理論甚至肢體衝突，其心理與生理層面成因包括壓力負荷過高，讓情緒容易被點燃，還有開車時易產生匿名效應，覺得「別人不會知道我是誰」，不易意識到行為後果，因此更容易做出平常不敢做的事，加上駕駛空間的限制感，因狹小車內空間、交通堵塞，造成心理窒息感而易怒，有些人道路判斷習慣是負面的，例如別人插隊會認為「你故意害我」，別人放慢速度等於「你在挑釁我」，這類「敵意歸因偏誤」容易把普通的交通行為誤認成冒犯。

請繼續往下閱讀...

若遇到路怒症者時該如何化解？楊聰財建議，為了自身安全，要避免點燃對方情緒的行為，例如不要回按喇叭、逼車、加速逃跑、挑釁眼神，避免用手勢或搖頭嘲諷，這些是常導致衝突擴大的原因，「路怒症」者會把上述行為視為攻擊，一旦雙方下車理論，暴力機率急速升高。

他說，可立即採取的「低衝突策略」包括保持距離，讓對方離開你的視野，放慢車速，換車道給對方空間，不回應任何挑釁，對方的怒氣在沒有回饋下會快速下降，若對方尾隨或有意圖攔車，應開向人口多的地方，或開車到派出所門口。

另外，若對方下車並靠近你的車，車門要立刻上鎖、窗戶關起來，不下車、不對罵及打電話報警，若對方敲打車門或拍玻璃，不要拍回去或倒車衝撞，採取「被動防衛」，避免讓自己成為犯罪的一方。

▲民眾開車上車若遇見「路怒症」行為，最高原則就是「不要贏，要活著」。（民眾提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法