健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

塑膠膽道支架阻塞 險釀敗血症

2025/12/03 05:30
塑膠膽道支架阻塞 險釀敗血症

▲李姓婦人因膽管塞住，經醫院緊急手術，放置金屬膽道支架（紅圈處），讓膽汁順利引流，成功脫離險境。（員榮醫院提供）

記者陳冠備／彰化報導

塑膠膽道支架阻塞 險釀敗血症

▲曾宇辰醫師說明患者的病情。（員榮醫院提供）

76歲李姓婦人日前因腹痛、發燒及噁心不斷等症狀，被送到醫院急診，檢查發現她先前置放的「塑膠膽道支架」已完全阻塞，導致膽汁無法排出、肝功能急速惡化，衍生敗血症風險。經緊急移除阻塞的支架，改置放「金屬膽道支架」，使膽汁恢復引流，順利脫離險境。

塑膠膽道支架阻塞 險釀敗血症

▲患者經緊急手術，置放金屬支架，順利排出膽汁。（員榮醫院提供）

7旬婦發燒腹痛 急診後脫險

員榮醫院胃腸肝膽科醫師曾宇辰表示，李姓婦人數月前因膽道腫瘤，曾在其他醫院接受手術，之後出現膽道狹窄，於是接受「逆行性胰膽管鏡（ERCP）」手術，並置放塑膠支架。近日因腹痛、發燒加劇送到員榮醫院，檢查發現其黃疸與膽道指數明顯上升，確認是塑膠支架完全阻塞所致，醫療團隊考量患者屬惡性腫瘤適應症，建議將塑膠支架更換為金屬支架，以改善引流，並降低再次阻塞風險，患者術後恢復良好，至今未再出現黃疸、腹痛或感染情形。

曾宇辰指出，膽道支架依材質可分為塑膠與金屬2種，適應症與使用期限不同，塑膠支架需每3至6個月更換，較易發生阻塞；金屬支架管徑較大、抗腫瘤壓迫能力強，通暢時間可達1年以上，目前健保給付惡性膽道或胰臟腫瘤患者置放金屬支架，其餘患者使用金屬支架需自費。

改金屬支架 使用期限可逾1年

曾宇辰呼籲，曾接受膽道手術或出現膽道狹窄的民眾，若出現黃疸、眼白變黃、持續腹痛或右上腹悶痛、發燒、畏寒、噁心、食慾不振等症狀，應盡速就醫，以免引發膽道感染，或敗血症等嚴重併發症。

