健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

上週流感奪9命 最小僅5歲

2025/12/03 05:30
上週流感奪9命 最小僅5歲

▲疾管署防疫醫師林詠青提醒，幼童、慢性病患者及65歲以上長者為流感重症高風險族群，且本次新增死亡個案幾乎皆未接種疫苗。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

上週流感奪9命 最小僅5歲

▲接種流感疫苗，有助於防範流感重症的發生；圖為情境照。 （照片來源：shutterstock）

流感重症與死亡威脅仍在！疾管署昨公布，上週新增9例流感死亡個案，其中包括1名年僅5歲的女童，為本流感季至今最年幼的死亡病例。女童起初僅出現腹痛、便秘等腸胃症狀，卻在短時間內急轉直下，確診感染A型流感後，陸續併發肺炎、腦炎與心肌炎，入住加護病房搶救約2週後，仍不幸辭世。

疾管署︰未打疫苗 重症風險高

疾管署防疫醫師林詠青說明，這名北部5歲女童無潛在病史，去年11月曾接種流感疫苗，但未施打本季疫苗，10月底第一次因腹痛、便秘就醫後返家，隔日出現發燒再度就醫，快篩確診A型流感並給予抗病毒藥物，返家後卻突然嘔吐、全身痙攣、意識改變，三度送醫，檢查發現心肌、肝臟與發炎指數明顯上升，雙側肺炎惡化，並出現流感併發腦炎與心肌炎，心臟功能嚴重受損，即使動用葉克膜與強心劑，仍於11月中旬不治，死因為流感併發急性壞死性腦病變。

林詠青提醒，幼童、慢性病患者與65歲以上長者是流感重症高風險族群。此次新增的死亡個案幾乎都未接種本季流感疫苗。疾管署統計，本流感季累計已有349例流感重症、53例死亡，其中65歲以上長者占64%、具慢性病史者占83%，高達93%未接種本季疫苗。

2週才具免疫力 儘早接種疫苗

疾管署副署長林明誠說，上週類流感門急診就診人次為8萬7162人次，與前一週相當，雖仍處低點，但寒假與農曆春節將至，旅遊、聚會與返鄉活動頻繁，若等到疫情明顯升溫才接種疫苗，恐來不及產生保護力。

林明誠指出，截至12月1日，公費流感疫苗接種已達630萬人次，疾管署也追加採購15萬劑疫苗，目前已決標約13.1萬劑，預計12月底陸續鋪貨。由於疫苗接種後約需2週，才能建立完整免疫力，呼籲高風險族群盡速完成接種。民眾可透過地方衛生局網站、疫苗地圖或1922專線查詢接種資訊，及早防範流感重症風險。

全球流感升溫 多國陽性率逾3成

國際疫情方面，疫情中心主任郭宏偉指出，日本、韓國流感疫情已明顯升溫。日本流感就診人次已高於近4年同期，且提前約1個月進入高峰；韓國疫情同樣快速上升，高於近6年同期，流行病毒以A型H3N2為主。全球多地流感活動度同步攀升，部分國家流感陽性率甚至超過3成。

