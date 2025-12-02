17歲男突發胸痛 竟是劇咳引爆罕見「氣縱膈」

▲陳君禮醫師表示，自發性氣縱膈常發生在年輕、瘦高、男性族群。（豐原醫院提供）

記者歐素美／台中報導

1名17歲青少年突然出現胸痛與呼吸困難，因疼痛加劇且呼吸不順就醫，醫師安排胸部X光及電腦斷層檢查，確診為罕見的「自發性氣縱膈（Spontaneous Pneumomediastinum）」。

年輕瘦高的男性發生率較高

豐原醫院胸腔內科主治醫師陳君禮表示，自發性氣縱膈雖罕見，但在年輕、瘦高、男性族群中發生率較高，常見的誘發因素多與瞬間胸腔壓力升高有關，包括劇烈咳嗽、激烈運動時過度用力、長時間憋氣、吹奏樂器、猛烈大笑、反覆嘔吐，甚至吸食電子煙或其他刺激性物質等，患者通常無明顯疾病，使症狀更容易被誤以為是心臟或肺部重大病變。

請繼續往下閱讀...

陳君禮指出，這名青少年平時身體健康，無外傷、無吸菸習慣，也無慢性疾病，因感冒引起劇烈咳嗽，未料竟導致胸腔內氣體外逸，引發「自發性氣縱膈」。

陳君禮表示，「氣縱膈」是指空氣異常滯留於胸腔中央的縱膈腔內，縱膈是心臟、大血管、氣管、食道等重要器官所在的位置，一旦出現氣體滯留，可能造成胸痛、呼吸困難、頸部腫脹、皮下氣腫，甚至聲音沙啞等症狀，成因多半為肺泡破裂，空氣沿著支氣管與血管周邊間隙滲入縱膈腔，若其發生並非由外傷或醫療操作所引起，就稱為自發性氣縱膈。

易被誤認是心臟或肺部病變

陳君禮說明，患者因未出現氣胸或感染等危險併發症，經氧氣治療3日，症狀即明顯改善，順利出院。多數自發性氣縱膈患者，在適當休息與氧氣支持後，體內滯留的空氣會逐漸被吸收，通常預後良好且復發率低。

陳君禮提醒，自發性氣縱膈雖可自行恢復，但仍可能因氣體量較大或滲入位置特殊，進而壓迫心臟及大血管，或併發縱膈感染、氣胸與心包填塞，若未及時處理，恐造成嚴重甚至致命風險。

他呼籲，民眾若出現突發胸痛、呼吸困難、頸部或鎖骨上方異常腫脹感、皮下氣腫等症狀，應盡速就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法