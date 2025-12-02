自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

早期阿茲海默型失智症 最新藥物治療可延緩病症

2025/12/02 05:30
早期阿茲海默型失智症 最新藥物治療可延緩病症

▲1名科技公司主管確診為早期阿茲海默型失智症，接受「抗類澱粉蛋白單株抗體治療」。（記者廖雪茹攝）

記者廖雪茹／新竹報導

1名60歲的科技業公司主管近年來記憶力減退、開會時常忘記重點、重複提問。經中國醫藥大學失智團隊評估與影像檢查後，確認為早期阿茲海默型失智症，在家屬同意下，接受目前國際最新的「抗類澱粉蛋白單株抗體治療」。

中醫大新竹附醫神經科主任陳貝強指出，經認知功能量表檢測，患者記憶與執行功能已有輕度異常，臨床失智評估量表為0.5級。類澱粉蛋白正子攝影顯示腦部已有β-amyloid沉積，符合阿茲海默型失智症早期變化。

「抗類澱粉蛋白單株抗體」減緩27至35%認知功能惡化

過去失智症治療主要以乙醯膽鹼酶抑制劑或NMDA受體拮抗劑為主，只能改善部分症狀，對病程影響有限。近年美國FDA與日本厚生省相繼核准的「抗類澱粉蛋白單株抗體」，是第1批能針對疾病根本機轉的治療藥物，透過靶向清除腦內β-amyloid蛋白斑塊，達到延緩認知退化的效果。根據臨床試驗，藥物可使早期阿茲海默患者在18個月內的認知功能惡化，減緩約27至35%。

單株抗體治療以靜脈注射每2至4週一次，治療前須以MRI或PET確診為阿茲海默型失智症早期患者（CDR0.5–1.0），並排除其他神經退化或血管性病變。治療過程需定期監測腦部影像，以追蹤是否出現副作用。常見副作用包括頭痛、頭暈、噁心或類澱粉蛋白相關影像學異常現象，意指因類澱粉消除導致的輕度腦水腫或出血點，約在少數病人（約10–20%）可見，多數為輕微且可逆。若早期發現、妥善監測，安全性可被有效掌握。

陳貝強指出，阿茲海默症的病理變化在症狀出現前10–20年就已開始，因此民眾若出現記憶下降、語言表達變慢、情緒改變等現象，不應輕忽。早期發現不僅可透過藥物延緩病程，更能讓患者與家屬有充分時間規劃未來生活與照護。

