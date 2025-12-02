防治有成創22年新低 今年愛滋新增數 有望跌破900人

▲疾管署長羅一鈞指出，台灣愛滋新增感染個案數今年可望跌破900人。（疾管署提供）

記者侯家瑜／台北報導

昨天是世界愛滋病日，疾管署署長羅一鈞指出，台灣愛滋感染新增人數持續下降，預估今年底，新增感染數將跌破900人，創下近22年新低，比去年減少約15%，顯示國內防治策略正逐步發揮成效。

羅一鈞昨日出席「突破迷思 愛不迷失」記者會時表示，台灣愛滋疫情自2018年起呈穩定下降。今年截至10月新增感染為744人，較去年同期減少89人、下降11%；截至11月底累計為810人，較去年同期減少108人、下降11.8%，證明感染規模持續縮小，期望明年新增感染能進一步下降到800人以下。

擴大公費投藥 預防感染

目前台灣在防治成效指標達到「92-96-95」，即92%感染者知道自己感染、96%已知感染者接受治療、95%接受治療者成功抑制病毒量，全面優於全球平均的「87-89-94」。羅一鈞表示，雖然成績亮眼，但仍有約8%感染者未被發現，這群人可能因未治療而持續傳播病毒，他呼籲不論是本國人或外國籍朋友皆可藉由多元的篩檢管道定期篩檢。

為進一步壓低感染人數，疾管署也宣布多項措施。首先，公費PrEP（暴露前預防性投藥）名額將從目前的8000擴大到9500人次，盼能吸引更多高風險族群預防感染。

此外，目前全台提供友善愛滋篩檢與諮詢服務的醫療院所從21家大幅增加至63家，將提供更廣、更易取得的預防資源。

為提升年輕族群就醫與篩檢意願，疾管署自今年7月起推動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國一站式匿名篩檢醫院提供免費、友善、保密的諮詢與檢測，更針對24歲以下青年與學生提供「免費快速梅毒篩檢」。

