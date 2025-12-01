限制級
老菸槍臉頰長腫瘤 驚罹皮膚鱗狀細胞癌
文／林欣儀
65歲的陳先生的工作是保全，有40年的抽菸習慣。大約半年前，在臉頰靠近耳朵的皮膚發現了有1塊邊緣不規則的皮膚腫瘤，他每天洗臉，越看越奇怪，決定到大醫院做檢查。檢查報告出來是皮膚鱗狀細胞癌。大約過了半年，又有另外1位有抽菸習慣的林先生，也是在小腿部發現了皮膚鱗狀細胞癌。
皮膚鱗狀細胞癌是從皮膚細胞生長的癌症，通常不會危及生命，但是如果不加以治療，可能會擴散到身體其他部位。
通常出現在接觸陽光部位
大多數的皮膚鱗狀細胞癌是過多暴露於紫外線所引起，最常出現在接觸陽光的部位，包括頭部、手臂、耳朵或嘴唇，但是也可能出現在口腔內、腳底或生殖器上。
症狀包括硬塊或是結節，可能呈現黑色、紅色、棕色、粉紅色，有可能會有結痂或者是流血，有時是在舊疤痕上面出現新的傷口或是突起，因此如果傷口或是結痂數月沒有癒合也有可能是皮膚鱗狀細胞癌。
免疫功能抑制也是潛在的罹患皮膚鱗狀細胞癌風險因素。1990年至2017年間，全球發病率增幅最大的皮膚惡性腫瘤是鱗狀細胞癌，增幅達310%。
研究發現抽菸增加罹患風險
在1個2017年到2020年的研究裡面，總共包括了488位受試者，發現抽菸的病人與皮膚鱗狀細胞癌有顯著的相關性。甚至戒菸之後，罹患皮膚鱗狀細胞癌的風險仍然持續增加。反而抽菸與其他的皮膚惡性腫瘤如基底細胞癌，黑色素瘤，沒有顯著相關。
另外在2024年的JAAD刊登研究報告，對7701個皮膚鱗狀細胞癌的病人分析之下，抽菸確實與皮膚鱗狀細胞癌發生有正相關。
因此若是有抽菸習慣或者是曾經有抽菸史患者，在身上發現有疑慮的皮膚症狀時，應盡速就診，確認是否為皮膚鱗狀細胞癌。
（作者為雙和醫院皮膚科主治醫師）
