健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

老菸槍臉頰長腫瘤 驚罹皮膚鱗狀細胞癌

2025/12/01 05:30
老菸槍臉頰長腫瘤 驚罹皮膚鱗狀細胞癌

▲臉部靠近耳朵處。（照片提供／林欣儀）

文／林欣儀

老菸槍臉頰長腫瘤 驚罹皮膚鱗狀細胞癌

▲皮膚鱗狀細胞癌是過多暴露於紫外線所引起，最常出現在接觸陽光的部位但是也可能出現在口腔內、腳底或生殖器上；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

65歲的陳先生的工作是保全，有40年的抽菸習慣。大約半年前，在臉頰靠近耳朵的皮膚發現了有1塊邊緣不規則的皮膚腫瘤，他每天洗臉，越看越奇怪，決定到大醫院做檢查。檢查報告出來是皮膚鱗狀細胞癌。大約過了半年，又有另外1位有抽菸習慣的林先生，也是在小腿部發現了皮膚鱗狀細胞癌。

皮膚鱗狀細胞癌是從皮膚細胞生長的癌症，通常不會危及生命，但是如果不加以治療，可能會擴散到身體其他部位。

通常出現在接觸陽光部位

大多數的皮膚鱗狀細胞癌是過多暴露於紫外線所引起，最常出現在接觸陽光的部位，包括頭部、手臂、耳朵或嘴唇，但是也可能出現在口腔內、腳底或生殖器上。

症狀包括硬塊或是結節，可能呈現黑色、紅色、棕色、粉紅色，有可能會有結痂或者是流血，有時是在舊疤痕上面出現新的傷口或是突起，因此如果傷口或是結痂數月沒有癒合也有可能是皮膚鱗狀細胞癌。

免疫功能抑制也是潛在的罹患皮膚鱗狀細胞癌風險因素。1990年至2017年間，全球發病率增幅最大的皮膚惡性腫瘤是鱗狀細胞癌，增幅達310%。

研究發現抽菸增加罹患風險

在1個2017年到2020年的研究裡面，總共包括了488位受試者，發現抽菸的病人與皮膚鱗狀細胞癌有顯著的相關性。甚至戒菸之後，罹患皮膚鱗狀細胞癌的風險仍然持續增加。反而抽菸與其他的皮膚惡性腫瘤如基底細胞癌，黑色素瘤，沒有顯著相關。

另外在2024年的JAAD刊登研究報告，對7701個皮膚鱗狀細胞癌的病人分析之下，抽菸確實與皮膚鱗狀細胞癌發生有正相關。

因此若是有抽菸習慣或者是曾經有抽菸史患者，在身上發現有疑慮的皮膚症狀時，應盡速就診，確認是否為皮膚鱗狀細胞癌。

（作者為雙和醫院皮膚科主治醫師）

☆自由時報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

