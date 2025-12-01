小腿反覆乾癢 小心靜脈出問題

▲術前顯示，左小腿有靜脈淤積性皮膚炎表現，並合併左髂靜脈嚴重狹窄。（照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

▲術後影像顯示，髂靜脈已成功擴張，血流恢復通暢。 （照片提供／蔡承根）

58歲的王先生原本以為小腿皮膚又乾又癢，是年紀到了、冬天皮膚變差的關係。起初他擦了保濕乳、類固醇藥膏，症狀略為減輕，但沒多久又反覆發作。後來接受血管超音波檢查，發現問題根源其實不是在皮膚本身，而是來自「腿部深處的靜脈血流不良」。

血液回流不順引起慢性發炎

靜脈淤積性皮膚炎（Stasis Dermatitis,SD）是一種慢性的皮膚發炎狀況，通常出現在小腿內側與踝部，是由於血液回流不順，讓靜脈壓力過高，導致血管內液體與發炎物質「滲出」到皮膚所引起。

請繼續往下閱讀...

◎常見的皮膚表現症狀：

●小腿泛紅、脫皮、癢感。

●暗褐色沉澱（像是鐵銹色）。

●皮膚變厚、變硬。

●有時甚至合併水泡或滲液。

這些變化常常被誤認為是濕疹、乾癬、過敏或細菌感染（如蜂窩性組織炎），導致延誤治療。腿部的靜脈就像1條逆流輸送帶，要把腳底的血液送回心臟。如果這條輸送帶壞了（例如靜脈曲張或靜脈瓣膜鬆弛），血液無法順利回流，就會累積在腿部靜脈裡，造成慢性壓力。這種壓力會讓血液裡的紅血球與發炎物質「滲」到皮膚周圍，引發搔癢與脫皮、慢性發炎、皮膚變黑變厚，以及皮膚越來越難癒合。

在門診中，有一部分SD患者合併「髂靜脈壓迫症候群」（May-Thurner Syndrome），這是一種骨盆內的深層靜脈被壓迫、導致血流回流不良的狀況。這種情況不只會讓下肢靜脈壓力升高、曲張更嚴重，也會讓皮膚發炎與色素沉澱更難改善。治療關鍵不只是擦藥，更要「還血一條通路」。

治療關鍵在於打通血路

◎治療方式

●穿彈性壓力襪：幫助血液回流，減少壓力與水腫。

●適度抬腿與運動：促進靜脈幫浦功能。

●藥膏處理皮膚發炎：類固醇或其他消炎藥。

●生活型態調整：減重、避免久站久坐。

小腿紅、癢、脫皮，可能不只是皮膚病，而是身體深層循環在呼救。不要只靠藥膏或保濕處理表面，建議找血管外科專科檢查，從源頭改善。早期診斷、搭配皮膚照護與血管治療，才能真正解決這種令人困擾的「慢性腿部皮膚炎」。

（作者為義大癌治療醫院及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法