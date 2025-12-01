2道DIY藥食膳 秋冬潤肺保護呼吸道

▲太子參梨子甜湯。（照片提供／王儀絜）

文／王儀絜

▲藥膳鮮蔬。（照片提供／王儀絜）

氣候轉涼，早晚溫差明顯，空氣濕度降低相對乾燥，呼吸道變得較為敏感，容易出現鼻子過敏、乾咳或聲音沙啞等症狀。保持室內通風與適當濕度；外出要注意頭面部保暖；飲食宜溫和，避免冰冷與辛辣刺激性食物，並適時適量補充水分；規律的生活作息與充足睡眠有助免疫系統的穩定，從日常照護做好，亦可善用中藥來調理。

作息規律穩定免疫系統

分享兩道適合秋冬潤肺的簡單藥食膳：

◎太子參梨子甜湯

●藥食材：太子參、沙參、枸杞、白木耳、梨子、蜂蜜。

●步驟：

1.上述藥食材全部洗淨；梨子削皮切成適中大小、白木耳剪成小片備用。

2.將步驟1的太子參、沙參、白木耳，放入湯鍋中，加入適量的水，開火煮滾再轉小火，續煮30分鐘。

3.接著加入步驟1的梨子、枸杞再煮10分鐘後，即可關火。

4.待鍋中溫度略降後，再倒入少量蜂蜜攪拌均勻，即可盛碗上桌。

●功效：

「太子參」性味甘微苦平，益氣生津、補益脾肺；「沙參」性味甘苦微寒，養陰清肺、養肝益脾腎；「枸杞」性味甘平，可滋補肝腎、益精明目；「白木耳」性平味甘，可養胃生津、益氣潤肺；「梨子」性味甘微酸寒，可潤肺涼心、消痰降火；「蜂蜜」性味甘平，可潤肺止咳、潤腸。

●小叮嚀：亦可加入薑片一起熬煮（溫肺止咳）；軟便者可改用冰糖調味。

◎藥膳鮮蔬

●藥食材：麥門冬、薏苡仁、生薑、番茄、新鮮玉米、茭白筍、黑木耳、櫛瓜、香菜、鹽。

●步驟：

1.將上述藥食材洗淨；番茄、玉米、生薑、茭白筍、黑木耳、櫛瓜切適中大小，備用。

2.將步驟1的麥冬、薏苡仁、生薑放入電鍋內鍋中，加入適量水，先浸泡約20分鐘。

3.接著電鍋外鍋加入1杯水後，按下開關，蒸煮至開關跳起，備用。

4.炒鍋放入少許油，待熱鍋後，先轉小火，放入步驟1的食材，再開到適度火候，將食材翻炒至有香味釋出即可。

5.把步驟3的藥膳湯汁（含藥食材），倒入步驟4的炒鍋中，與食材拌炒均勻，蓋上鍋蓋，轉中小火燜煮15-20分鐘後，加入適量鹽調味，即可關火盛盤。

●功效：

「麥門冬」性味甘微苦寒，可清心潤肺、瀉熱除煩、行水生津；「薏苡仁」性味甘淡涼，可健脾滲濕、解毒排膿、除痹止瀉；「生薑」性味辛溫，可發汗解表，溫中止嘔，溫肺止咳化飲；「番茄」含維生素C、β-胡蘿蔔素；「玉米」可調中開胃、含有豐富營養素；「茭白筍」含膳食纖維、維生素A、B1、B2、C；「黑木耳」含膳食纖維、維生素B2、C；「櫛瓜」含膳食纖維、β-胡蘿蔔素、維生素C。

●小叮嚀：蔬菜可依照時令調整，孕婦慎用薏苡仁。

（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）

