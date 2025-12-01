A型流感病毒「K分支」變異多 國內疫情預估1月再起

▲流感A型H3N2病毒的「K分支」恐造成突破性感染，台灣疾管署呼籲民眾接種流感疫苗降低染病風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

近期國內流感疫情雖處低點，但隨天氣變冷，疫情恐隨時再起。衛福部疾管署副署長曾淑慧說，目前預估下一波疫情將於跨年後再增溫，並於農曆春節前後達到高峰，且可能造成突破性感染的A型H3N2病毒「K分支」在台灣檢出率已近9成，民眾務必盡速接種疫苗，降低重症、死亡風險。

台灣檢出率已近9成

曾淑慧指出，我國秋季流感疫情已在11月初脫離流行期，流感疫苗打氣也創下歷年新高，今年截至11月27日，公費疫苗接種已達622萬人次，65歲以上長者接種率約47％，但離55％目標仍有30多萬人的差距。

此外，曾淑慧提到，觀察近幾個月的病毒檢出，今年7月首次檢出A型H3N2病毒「K分支」，該病毒在國內H3N2序列中之占比呈快速上升：7月為30.8％、8月65.7％、9月88.6％、10月87.7％，綜合國內外監測資訊，顯示其具有相當的流行潛力。

農曆春節前後達到高點

曾淑慧解釋，A型H3N2病毒「K分支」具有多處基因變異，可能導致本季突破性感染情形增加，且隨著天氣變冷，跨年後疫情可能再度升溫，並在農曆春節前後達到高點。

曾淑慧還說，歐洲疾病預防控制中心評估，A型H3N2病毒「K分支」對一般民眾的整體風險為「中度」；對65歲以上長者、慢性疾病患者、孕婦、免疫功能低下者及長照機構住民等高風險族群，健康風險提升為「高度」。

曾淑慧說，雖據東亞及歐洲多國的監測資料，目前尚未觀察到感染A型H3N2病毒「K分支」者的重症或死亡比例有上升趨勢，但隨疫情規模擴大，流感併發重症個案數勢必同步增加，目前國際研究顯示，今年使用的H3N2疫苗株雖在「預防感染」方面的保護力可能受到影響，在「降低重症與住院風險」上仍具明顯效益。

打疫苗降低重症、死亡風險

曾淑慧強調，盡速完成流感疫苗接種仍是降低風險、預防重症發生、維持醫療量能的關鍵防護措施，呼籲尚未接種的公費對象如長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應盡速接種提升保護力，並降低感染後發生重症與死亡的風險。

