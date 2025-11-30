粉瘤?皮膚癌? 角化棘皮瘤改歸類惡性腫瘤

▲病人的右手臂有1顆3公分大的腫瘤（左圖），經門診手術完整切除（右圖）。（照片提供／江紀萱）

文／江紀萱

80多歲、獨居的鍾伯伯右手臂有1顆3公分大像雞蛋的球狀物，因最近生長速度快又容易破掉，鄰居帶他來就醫。

第一次看診時，我先切開腫瘤表面，引流出大量灰白帶有臭味的角質層，判斷可能是皮下囊腫，俗稱粉瘤。但1週後回診時，腫瘤生長速度很快，隨即長回原來的模樣，因患者長期日曬，筆者懷疑可能有皮膚癌的風險，因此建議手術切除。開刀採用局部麻醉，病理化驗結果確認為角化棘皮瘤，經鄰居的悉心照顧，傷口拆線後，恢復得十分良好。

角化棘皮瘤（Keratoacanthoma）以往認為是一種生長快速的「皮膚良性腫瘤」，外觀類似火山口，有中央凹陷並充滿角質。雖然絕大多數是良性的，但因外觀與皮膚癌相似，需要透過病理切片鑑別診斷。其好發於中老年男性，與陽光曝曬有關。部分的角化棘皮瘤可能會自行消退，若反覆發生或持續長大，則建議手術切除。

WHO認定是鱗狀細胞癌亞型

新版的世界衛生組織（WHO）皮膚腫瘤的分類，將角化棘皮瘤從良性歸類到「惡性腫瘤」，認定是鱗狀細胞癌的一個亞型，治療指引也建議直接手術切除。這樣的鱗狀細胞癌算是分化較為良好的，因此轉移的可能性十分小。

治療以手術切除為主，雖然角化棘皮瘤轉移率低，但因屏東紫外線極強，仍需注意身上其他日曬部位有沒有出現皮膚癌的病灶，若出現持續不癒或異常變化的皮膚病灶，應盡早就醫檢查，以確保早期發現、早期治療。

若不確定皮膚上的黑色病灶是否為惡性，可至皮膚科就診請專業醫師判斷，千萬不要延遲治療， 以免錯過黃金期。

（作者為江紀萱皮膚科診所院長）

