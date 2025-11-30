自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

粉瘤?皮膚癌? 角化棘皮瘤改歸類惡性腫瘤

2025/11/30 05:30
粉瘤?皮膚癌? 角化棘皮瘤改歸類惡性腫瘤

▲病人的右手臂有1顆3公分大的腫瘤（左圖），經門診手術完整切除（右圖）。（照片提供／江紀萱）

文／江紀萱

80多歲、獨居的鍾伯伯右手臂有1顆3公分大像雞蛋的球狀物，因最近生長速度快又容易破掉，鄰居帶他來就醫。

第一次看診時，我先切開腫瘤表面，引流出大量灰白帶有臭味的角質層，判斷可能是皮下囊腫，俗稱粉瘤。但1週後回診時，腫瘤生長速度很快，隨即長回原來的模樣，因患者長期日曬，筆者懷疑可能有皮膚癌的風險，因此建議手術切除。開刀採用局部麻醉，病理化驗結果確認為角化棘皮瘤，經鄰居的悉心照顧，傷口拆線後，恢復得十分良好。

角化棘皮瘤（Keratoacanthoma）以往認為是一種生長快速的「皮膚良性腫瘤」，外觀類似火山口，有中央凹陷並充滿角質。雖然絕大多數是良性的，但因外觀與皮膚癌相似，需要透過病理切片鑑別診斷。其好發於中老年男性，與陽光曝曬有關。部分的角化棘皮瘤可能會自行消退，若反覆發生或持續長大，則建議手術切除。

WHO認定是鱗狀細胞癌亞型

新版的世界衛生組織（WHO）皮膚腫瘤的分類，將角化棘皮瘤從良性歸類到「惡性腫瘤」，認定是鱗狀細胞癌的一個亞型，治療指引也建議直接手術切除。這樣的鱗狀細胞癌算是分化較為良好的，因此轉移的可能性十分小。

治療以手術切除為主，雖然角化棘皮瘤轉移率低，但因屏東紫外線極強，仍需注意身上其他日曬部位有沒有出現皮膚癌的病灶，若出現持續不癒或異常變化的皮膚病灶，應盡早就醫檢查，以確保早期發現、早期治療。

若不確定皮膚上的黑色病灶是否為惡性，可至皮膚科就診請專業醫師判斷，千萬不要延遲治療， 以免錯過黃金期。

（作者為江紀萱皮膚科診所院長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中