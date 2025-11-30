自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

「認知刺激」運動 抗失智最具效益

2025/11/30 05:30
「認知刺激」運動 抗失智最具效益

▲人類大腦具備可塑性，只要持續運動並加入認知挑戰，就能提升「認知儲備」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林曉雲／台北報導

國立台灣師範大學和中華民國體育學會昨日舉辦「運動科學暨老化前瞻論壇」，國家人體運動學院（NAK）院士、台師大體育與運動科學系特聘教授洪聰敏指出，全球失智人口已經突破5500萬人，且持續攀升，運動扮演極高附加價值的保護角色，運動是每個年齡層最公平、最具效益的「腦力增強工具」。

雙重任務訓練與球類運動 提升「認知儲備」

洪聰敏表示，近10年腦神經科學研究一致指出，具「認知刺激」的運動最能強化前額葉、提升神經可塑性，包括需要專注、決策、錯誤偵測、節奏反應或複雜動作序列的運動，如雙重任務訓練與球類運動，都比單純重複性、機械性的運動更能提高執行功能，人類大腦具備可塑性，只要持續運動並加入認知挑戰，就能提升「認知儲備」，在未來即使罹患失智，也能維持較佳功能，只要大腦還在運作，就永遠有希望。

執行功能退化 失智最核心早期徵兆

洪聰敏指出，執行功能退化是失智最核心的早期徵兆，包含抑制控制、專注、錯誤監控與行為調節，前額葉是執行功能的主要神經區域，但會隨著年齡老化與大腦萎縮而逐漸衰退，若不及早介入，高齡者將更容易出現衝動行為、情緒失控、抗拒照護等問題，而輕度認知障礙（MCI）更是阿茲海默症的前驅階段。

中華民國體育學會理事長、台師大體育與運動學系主任張育愷表示，國內外跨領域專家於研討會中展示最新高齡健康科學進展，完整呈現從腦科學、肌力訓練、時間醫學到平衡與足部臨床的多面向研究成果，吸引超過百名專家學者與會。

