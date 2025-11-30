自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

永遠的英雄 退伍軍人器捐救5人

2025/11/30 05:30
永遠的英雄 退伍軍人器捐救5人

▲台北榮民總醫院昨（29日）日舉辦器官捐贈感恩會。（台北榮總提供）

記者邱芷柔／台北報導

台北榮民總醫院昨天舉辦器官捐贈感恩會，68歲的章伯伯是退伍軍人，女兒章小姐現身分享父親的故事。章小姐坦言，對器官捐贈一度掙扎，但想起父親曾笑說希望有一天能「當英雄」，她深信若父親知道器官能救人，一定會毫不猶豫，章伯伯2顆腎臟、1個肝臟及1對眼角膜，造福5名等待移植的病人。

「順路啦，我載你去。」住在榮民之家時，只要見到住民身體不適、需要幫忙，章伯伯總是第一個站出來，爽朗直率、行動力十足的身影，成了許多人心中最溫暖的記憶。然而今年他才與女兒在榮家慶生，短短一個半月後卻突然倒下，再也沒有醒來。

章小姐說，爸爸一輩子「想到就去做」，始終選擇自己認為正直的道路，爸爸就讀國中時，看見同學走上歪路，因不願隨波逐流所以偷偷報考軍校，直到錄取通知寄到家中，全家才知道爸爸的決定，一路努力做到士官長退役，這是爸爸「勇敢選擇正直」性格的縮影。

章伯伯退役後入住榮民之家，依然熱心助人，常主動關心身體不適的住民、親自開車載去就醫，也長期捐款、投入服務。章小姐回憶，父親倒下後，醫師告知左大腦幾乎壞死，即使搶救成功也可能成為植物人，當時只有她一人在台灣，獨自承擔所有醫療決策，所幸父親生前已完成預立醫療照護諮商，表達放棄急救意願，家人最終選擇尊重他的決定，也為他完成心中那個「成為英雄」的心願。

章小姐坦言面對器官捐贈一度掙扎，爸爸生前未及親口表達意願，她不知道怎樣的選擇才正確，但想到爸爸一生照顧弱勢、幫助他人，看著爸爸的捐款紀錄，再想起爸爸曾笑著說，希望有一天能「當英雄」，做一件有意義、會被記住的事，她很清楚，爸爸知道器官能救人，一定會毫不猶豫地「去做。」

北榮感恩會 延續生命的善與愛

台北榮總指出，院內歷年器官及組織捐贈人數已達1070人，感恩會邀請近3年捐贈者家屬及受贈者出席，透過音樂、獻花與分享，向捐贈者致上最高敬意。院方也呼籲，仍有許多病人等待器官移植，期盼社會大眾能更理解器官捐贈的意義，讓這份延續生命的善與愛，長久流傳。

