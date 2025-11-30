自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

抗癌不用孤軍奮戰 跆拳國手用獎牌戰勝雙癌

2025/11/30 05:30
抗癌不用孤軍奮戰 跆拳國手用獎牌戰勝雙癌

▲衛福部部長石崇良指出，抗癌不是孤軍奮戰，癌友有家人的陪伴與醫護團隊的全力付出。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

抗癌不用孤軍奮戰 跆拳國手用獎牌戰勝雙癌

▲跆拳道國手陳億婷分享罹癌故事。（記者邱芷柔攝）

「能再站上賽場，對我來說就是奇蹟。」跆拳道國手陳億婷分享，她20多歲時正讀大學、活躍於競技場，卻在右手摸到異常硬塊，確診周邊神經惡性腫瘤，病灶陸續侵襲雙手，歷經多次手術與復健，被迫休學治療，沒想到10年後，又再確診肺腺癌，接受雙側肺部切除，目前仍在化療中。

癌症連續43年高居國人10大死因之首，但隨著醫療進步，結局正在改變，根據癌症登記資料，台灣癌症5年相對存活率已達62.9％，越來越多人走過第一次抗癌，但也逐漸浮現多重罹癌與漫長癌後人生的新挑戰。

面對雙癌，陳億婷調整運動強度，從散步、快走重建體能，抱持「多走一步就是進步」的信念，今年重返賽場，於世界壯年運動會跆拳道項目摘下銀牌，而支撐她走下去的關鍵，是家人的陪伴，讓她告訴自己，「家人這麼支持我，我也不能倒下，我還有我想要守護的人。」

10大抗癌鬥士 現身鼓勵癌友

台灣癌症基金會昨天舉辦「第19屆十大抗癌鬥士頒獎典禮」，今年10大抗癌鬥士中，有人歷經四重癌、有人面對三重癌，也有人在不同人生階段反覆與癌症交手。陳億婷以過來人的身分鼓勵癌友，「現在醫學真的很進步，只要積極配合治療，把每一天都當作多賺來的一天，去對家人好、去完成還沒完成的夢想。」

衛福部部長石崇良致詞指出，抗癌不是孤軍奮戰，癌友有家人的陪伴與醫護團隊的全力付出，在總統賴清德提出的「健康台灣」國政願景中，癌症防治是核心任務，目標在2030年前將癌症死亡率下降三分之一，對此政府持續擴大癌症篩檢，相關癌症篩檢預算由28億元提升至68億元，明年將維持相同規模。

健康台灣 國家擴大癌症篩檢

在治療方面，石崇良指出，政府已將次世代基因定序（NGS）納入健保，主要癌別用藥也逐步與國際接軌，並透過癌症新藥基金持續挹注資源，明年整體規模可望達到80億元。他也強調，治療屬於「後端」作為，真正關鍵仍在健康生活型態，包括遠離菸、酒、檳榔，以及規律運動、均衡營養，這也是國民健康署持續推動的重點方向，面對癌症的路上，衛福部將與大家同行，一起努力。

