健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

中西醫合療 雷射針灸活化腦部 遲緩兒早療新選擇

2025/11/29 05:30
中西醫合療 雷射針灸活化腦部 遲緩兒早療新選擇

▲雷射針灸治療。 （照片提供／楊佩珊）

文／楊佩珊

3歲的文文（化名），說話仍不太能成句，也不太願意與人互動，動作協調能力明顯落後。經評估後，他開始接受早期療育，進行語言治療與動作訓練。幾個月下來，雖然努力持續，但爸媽覺得文文似乎遇上了瓶頸，進步的速度不如預期。焦急又心疼的他們，決定尋求中醫的協助。

醫師採取中藥與針灸合併治療的方式，經過幾次療程後，媽媽驚喜地發現文文變得更願意開口說話，句子也漸漸變長，睡眠品質明顯改善，夜裡不再頻繁醒來。爸媽感受到，中西醫結合的療法，讓孩子的變化更明顯、也更快。

搭配小兒推拿 活絡氣血

早在幾百年前，古人就注意到小兒發展遲緩的現象，並以「五遲、五軟」來描述這些情況，「五遲」是立遲、行遲、髮遲、齒遲、語遲；「五軟」則是頭項軟、口軟、手軟、足軟與肉軟。這些描述與現代醫學中的「發展遲緩」或「腦性麻痺」有許多相似之處。

中醫治療上，常以頭皮針刺激大腦皮質反射區，活化腦內神經功能；再配合四肢體針，以促進氣血流通、改善肢體動作。

若孩子怕痛，可選用雷射針灸，以低能量雷射光刺激穴位，達到與傳統針灸類似的效果，且無痛、非侵入、省時。

醫師也常搭配小兒推拿，幫助經絡氣血運行、增加關節活動度。若孩子的情況需要，也可以同時服用中藥。中醫師會根據體質選用醒腦開竅的藥物，促進腦部活化，幫助大腦功能的發展。若還伴隨腸胃功能較弱、睡眠不安穩等等症狀，也能透過中藥一併調理，改善身體整體狀況，讓治療成效更全面。

近年多項臨床研究顯示，針灸與雷射針灸對痙攣型腦性麻痺及發展遲緩兒童，能有效降低肌肉張力、改善動作協調，對語言、認知及吞嚥功能亦有正向幫助。

無論是早期療育或中醫介入，都需要家長的耐心與恆心。當孩子進步遇到停滯時，不妨與中醫師共同討論，尋找新的治療方向，或許能為孩子開啟另一扇希望之門。

（作者為台中市立老人復健綜合醫院中醫部主治醫師）

