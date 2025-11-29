您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
遵醫囑用藥+洗鼻 慢性鼻竇炎不一定要手術
文／楊士維
1名58歲男病患因右側鼻腔黃濃鼻涕超過2個月前來就醫。經過內視鏡檢查，可以看到右側鼻腔內有明顯的黃膿分泌物（圖1），鼻竇X光片也顯示同側鼻竇有發炎情形（圖2）。給予口服藥物治療，加上病患自行鼻腔沖洗，並請病人耐心遵照療程。3個月後，患者的症狀大幅改善，後續追蹤的X光顯示右側慢性鼻竇炎已經痊癒（圖3）。
鼻塞、黃濃鼻涕、頭痛或嗅覺變差等症狀持續超過2個月，就可能是慢性鼻竇炎。這是一種常見卻常被忽略的疾病，不少患者一開始以為只是感冒，直到症狀久拖不癒，才發現問題不單純。慢性鼻竇炎除了影響生活品質，還可能造成反覆感染，民眾不可輕忽。
慢性鼻竇炎治療的方式大致可以分為藥物與手術2種。藥物治療通常是第1線選擇，鼻竇炎常與細菌感染有關，抗生素之服用則視臨床症狀來判定。醫師會根據病情與患者的反應來調整藥物與療程長度。此外，使用適當濃度的清洗液（目前已有市售藥液）沖洗鼻腔是1個簡單卻有效的輔助方式，能清除濃鼻涕，增加治療成效。
用藥未改善 才建議內視鏡手術
若長時間用藥仍未能改善症狀，或是反覆發炎，必要時，會建議進行內視鏡鼻竇手術。這種手術主要是將鼻竇阻塞或是狹窄處開通，使鼻竇恢復正常的通氣，以及治療感染發炎，使鼻竇黏膜復原正常化，讓原本被堵塞的通道恢復暢通，排出膿液，改善呼吸與嗅覺。
由於手術是利用內視鏡進行，傷口小、恢復快，是目前治療頑固性慢性鼻竇炎的主要方式之一。
對於有類似困擾的民眾來說，及早就醫，讓醫師評估並安排適合的治療，才能避免疾病惡化。
若藥物治療效果不佳，也不必過度擔心，因為現今的內視鏡手術相當安全有效。以這位病患為例，積極配合藥物治療，慢性鼻竇炎是有機會用藥治癒，不一定要動手術。
（作者為基隆長庚紀念醫院耳鼻喉頭頸外科醫師）
