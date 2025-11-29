自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

遵醫囑用藥+洗鼻 慢性鼻竇炎不一定要手術

2025/11/29 05:30
遵醫囑用藥+洗鼻 慢性鼻竇炎不一定要手術

▲圖3：治療3個月後，鼻竇腔內已無分泌物。（照片提供／楊士維）

文／楊士維

遵醫囑用藥+洗鼻 慢性鼻竇炎不一定要手術

▲圖2：X光顯示右側鼻竇腔室內分泌物增多（如箭頭所指處）。 （照片提供／楊士維）

1名58歲男病患因右側鼻腔黃濃鼻涕超過2個月前來就醫。經過內視鏡檢查，可以看到右側鼻腔內有明顯的黃膿分泌物（圖1），鼻竇X光片也顯示同側鼻竇有發炎情形（圖2）。給予口服藥物治療，加上病患自行鼻腔沖洗，並請病人耐心遵照療程。3個月後，患者的症狀大幅改善，後續追蹤的X光顯示右側慢性鼻竇炎已經痊癒（圖3）。

遵醫囑用藥+洗鼻 慢性鼻竇炎不一定要手術

▲圖3：治療3個月後，鼻竇腔內已無分泌物。（照片提供／楊士維）

鼻塞、黃濃鼻涕、頭痛或嗅覺變差等症狀持續超過2個月，就可能是慢性鼻竇炎。這是一種常見卻常被忽略的疾病，不少患者一開始以為只是感冒，直到症狀久拖不癒，才發現問題不單純。慢性鼻竇炎除了影響生活品質，還可能造成反覆感染，民眾不可輕忽。

慢性鼻竇炎治療的方式大致可以分為藥物與手術2種。藥物治療通常是第1線選擇，鼻竇炎常與細菌感染有關，抗生素之服用則視臨床症狀來判定。醫師會根據病情與患者的反應來調整藥物與療程長度。此外，使用適當濃度的清洗液（目前已有市售藥液）沖洗鼻腔是1個簡單卻有效的輔助方式，能清除濃鼻涕，增加治療成效。

用藥未改善 才建議內視鏡手術

若長時間用藥仍未能改善症狀，或是反覆發炎，必要時，會建議進行內視鏡鼻竇手術。這種手術主要是將鼻竇阻塞或是狹窄處開通，使鼻竇恢復正常的通氣，以及治療感染發炎，使鼻竇黏膜復原正常化，讓原本被堵塞的通道恢復暢通，排出膿液，改善呼吸與嗅覺。

由於手術是利用內視鏡進行，傷口小、恢復快，是目前治療頑固性慢性鼻竇炎的主要方式之一。

對於有類似困擾的民眾來說，及早就醫，讓醫師評估並安排適合的治療，才能避免疾病惡化。

若藥物治療效果不佳，也不必過度擔心，因為現今的內視鏡手術相當安全有效。以這位病患為例，積極配合藥物治療，慢性鼻竇炎是有機會用藥治癒，不一定要動手術。

（作者為基隆長庚紀念醫院耳鼻喉頭頸外科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中