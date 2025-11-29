自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

65歲男腰椎、骨盆刺痛 竟是攝護腺癌4期

2025/11/29 05:30
65歲男腰椎、骨盆刺痛 竟是攝護腺癌4期

▲歐宴泉醫師指出，患者阿華檢查PSMA顯示陽性且全身癌細胞如「滿天星」，進行精準放射標靶治療後，癌細胞大幅減少。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

65歲男腰椎、骨盆刺痛 竟是攝護腺癌4期

▲林益聖（左起）、童敏哲、歐宴泉三位醫師提醒，男性應重視攝護腺癌，建議50歲要做PSA篩檢，有家族史應提早到40歲。（記者蔡淑媛攝）

65歲的阿華在3年多前出現腰椎、骨盆刺痛，以為是骨刺、椎間盤突出，就醫檢查竟是罹患第4期攝護腺癌，腫瘤已經7、8公分，癌細胞轉移到淋巴、骨頭，接受荷爾蒙療法、放化療，仍持續擴散到肝、肺等處，去年做PSMA（攝護腺特異性膜抗原）檢查，顯示陽性且全身癌細胞如「滿天星」，進行新一代精準放射標靶治療後，癌細胞大幅減少，不再疼痛，也能行走，還帶著太太出國旅遊，生活品質大幅改善。

PSMA篩檢治療 疾病惡化風險降6成

童綜合醫院院長、泌尿外科醫師童敏哲指出，攝護腺癌被喻為「男人的隱形殺手」，是台灣男性十大癌症發生率第3名，每年新增病例約1萬人，且逐年增加，顯見攝護腺癌對男性健康威脅與日俱增。

童綜合醫院研發創新中心院長、泌尿外科醫師歐宴泉說明，近年攝護腺治療有突破，針對PSMA這種高度特異性的生物標記，主要存在於攝護腺癌細胞膜蛋白上，近年研究發現，超過8成的攝護腺癌細胞都具有PSMA抗原，可以當作攝護腺癌精準檢查與治療的關鍵標的。

歐宴泉說，針對晚期患者接受PSMA攝護腺特異性膜抗原正子造影檢查，PSMA呈現陽性反應，進行精準放射標靶治療鎦-177-PSMA，為注射針劑，標靶分子會結合治療用同位素，鎖定癌細胞準確狙擊，疾病惡化風險降6成、整體死亡風險降低近4成，近5成患者其PSA（攝護腺特定抗原）指數能下降超過一半，有效緩解疼痛、減少骨骼相關併發症，大幅改善生活品質，不過是自費治療。

童綜合醫院泌尿科主任林益聖提醒，攝護腺癌早期無症狀，發現時晚期占6成，發現年齡約在70歲以後，由於攝護腺癌屬於發展進程長的癌症，從第1期發展到第4期為5到8年，及早發現、及早治療，能有效提升存活率，建議男性在50歲就做PSA篩檢，有家族史則提早到40歲。

