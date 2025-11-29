自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

美籍男爬象山心梗OHCA 路人消防醫護接力搶命

2025/11/29 05:30
美籍男爬象山心梗OHCA 路人消防醫護接力搶命

▲圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

美籍男爬象山心梗OHCA 路人消防醫護接力搶命

▲美籍遊客Atom（左3）日前登山發生心肌梗塞，所幸路人及消防火速接力救援，送往北醫並即刻啟動心導管與葉克膜團隊，從鬼門關搶人成功。 （北醫附醫提供）

原本只是趁著好天氣到台北象山步道健走，沒想到差點成了生離死別！11月初，美籍旅客Atom登象山途中突然倒地、失去意識，心臟當場停止跳動，所幸現場民眾第一時間發現異狀，立刻施作CPR（心肺復甦術），有人迅速取來附近設置的AED（自動體外心臟去顫器），消防人員接獲通報後也趕抵現場接手急救，將OHCA（到院前心肺功能停止）的Atom緊急送往台北醫學大學附設醫院，院方緊急啟動心導管與葉克膜搶救，歷經2週治療，把Atom從鬼門關前拉了回來。

熱心民眾CPR+AED電擊 消防接手急救送醫

回想那段生死交關的時刻，Atom仍難掩激動。他表示，送醫後他被診斷為左前降支阻塞，就是心肌梗塞，也是俗稱的「寡婦製造機」，若未即時治療，死亡率高達88％，「我本來不可能活到現在。」他特別感謝當時伸出援手的陌生人，主動聯絡救護人員、協助CPR，讓後續救援得以無縫銜接，他也感謝所有消防與醫護人員，直說自己是10個案例中唯一活下來的那一個，「如果沒有你們，我今天不可能站在這裡。」

北醫葉克膜+低溫治療

2週康復無後遺症

北醫附醫急診醫師蔡鴻維指出，心肌梗塞分秒必爭，Atom能夠存活，關鍵在山上獲得即時CPR與AED電擊，爭取黃金時間銜接院內心導管與葉克膜治療。

心臟內科醫師楊宗霖也說，病人送達急診時已經陷入心因性休克，團隊立即以葉克膜穩定生命，再打通血管、放置支架，並施行低溫治療，成功保住腦部功能，未留下神經後遺症。

秋冬清晨風險劇增 三高族應充分暖身

北醫附醫急診重症醫學部主任趙君傑表示，這是一場由民眾、消防到醫療團隊接力完成的成功救援，看到Atom平安站在大家面前，是最鼓舞人心的時刻。他提醒，研究顯示清晨4點至上午10點為心肌梗塞好發時段，許多登山族群多在清晨出發，風險相對提高，加上秋冬清晨低溫易使血管收縮、血壓上升，增加心臟負擔，三高、肥胖或吸菸族群更需提高警覺，建議高風險族群冬季登山前應先諮詢醫師並充分暖身，途中若出現胸悶、冒冷汗、呼吸急促或異常疲倦等症狀，切勿硬撐，應立即停下、保暖並撥打 119求助。

