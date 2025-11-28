打擊脂肪肝 產官學推智慧篩檢平台

▲台灣肝臟研究學會攜手各界，推動「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」。 （記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

我國脂肪肝盛行率高達3成，已超越病毒性肝炎，成為台灣最常見的肝臟疾病，提升國人心血管疾病與癌症發生風險。台灣肝臟研究學會主導，攜手諾和諾德、高醫大、中山大學、台灣生醫大數據科技，簽署合作備忘錄（MOU），啟動全國首創「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」。

我國成年人 3成有脂肪肝

台灣肝臟研究學會會長劉俊人指出，據統計我國每10名成年人中，就有3人具有脂肪肝，且近年來有年輕化趨勢。糖尿病、肥胖族群中的盛行率更可達到40至80%，且患者的中風風險是一般人的1.4倍、心肌梗塞風險是一般族群的1.46倍，死於重大心血管事件的機率更較健康人增加3成。

請繼續往下閱讀...

劉俊人表示，脂肪肝問題若放任不管，還可能進入「肝病三部曲」，誘發慢性肝炎、惡化為肝硬化，最後更可能引起肝癌，但只要及早控制，就有助於改善全身多種疾病，整體心血管事件風險可降低8%、心肌梗塞發生率可降低12%。

然而，高醫大代謝性疾病與肥胖研究中心主任莊萬龍說，脂肪肝患者往往因為同時具有多種疾病，在不同科別分別就診，導致患者資訊分散，且若不同科醫師對於脂肪肝了解不足，可能漏接高風險個案，且因轉介路徑不明確，患者容易中斷治療，難以得到有效的全面照顧。

莊萬龍強調，對抗脂肪肝是邁向健康台灣重要的一環，「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」，且預計在3年內擴及25家醫院，高醫大附醫則會率先作為示範場域。

台灣生醫大數據科技總經理吳漢章說，多重共病挑戰過往單一慢性病對症照顧的治療模式，這次計畫希望透過數據分析，主動發現高風險個案，並逐漸累積資料，輔助臨床決策支援，未來也可以提供個人化慢性病管理的完整生態系。

