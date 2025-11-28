自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

便秘翁自行灌腸 捅破直腸腹膜炎

2025/11/28 05:30
便秘翁自行灌腸 捅破直腸腹膜炎

▲1名患者因嚴重便秘而自行灌腸，導致直腸破洞（箭頭處），引發腹膜炎。 （大千醫院提供）

記者張勳騰／苗栗報導

便秘翁自行灌腸 捅破直腸腹膜炎

▲馮啟彥醫師提醒，嚴重便秘時切勿自己強行灌腸，否則容易導致直腸破裂，進而釀成腹膜炎。（大千醫院提供）

65歲黃姓老翁長期受便秘所苦，因飲食控制無法改善，所以每天都服用強力軟便劑，甚至每隔2、3天無法解便時，就會自行灌腸。日前他又因連3天無法解便，自行灌腸無效，於是改用更長的管子，把瀉藥送入直腸深處灌腸，沒想到突然引發劇痛，送醫查出在直腸上端處有1個巨大的破洞，糞水隨著破洞流進腹腔，引發嚴重的腹膜炎，經緊急手術才康復。

糞水溢流腹腔險喪命

大千醫院外科部主任馮啟彥指出，老翁被送到醫院救治時，緊急為他進行腹腔鏡手術，術中發現直腸上端靠近乙狀結腸的轉彎處，有1個直徑2公分的破洞，研判應是太用力灌腸造成的腸道破裂。而此破洞也讓大量的宿便流進腹腔，才會引發嚴重的腹膜炎。

馮啟彥表示，便秘是現代人常見的問題，改善方式建議先從調整飲食、培養生活習慣及規律運動著手。其中，調整飲食包括增加膳食纖維，多吃蔬菜、水果、全穀類；攝取足夠水分，每日飲水約1500到2000毫升，以及補充益生菌，促進腸道健康。

此外，培養定時排便的習慣，如廁時不要久坐，可使用椅凳讓雙腿抬高，幫助放鬆骨盆底肌肉，若有便意時要立即如廁，不可忍耐。如果上述的方式仍無法改善便秘問題，建議尋求醫師協助，經醫師評估狀況後安排適合的藥物。若糞便阻塞嚴重時，醫師可能會使用灌腸劑來潤濕和軟化糞便，再以手動移除糞便。

馮啟彥表示，灌腸是在便秘時1種刺激排便的急救方式，但應該在醫師指示下謹慎使用，且不宜長期依賴，因為過度使用，可能導致肛門撕裂傷、痔瘡破裂出血、大腸黏膜受損等。

他也提醒民眾，便秘容易引發痔瘡出血及肛門裂傷等問題，務必要與醫師討論適合的治療方式，切勿自己強行灌腸，導致直腸破裂、細菌感染，而發生腹膜炎、敗血症、甚至休克死亡。

