自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

車禍面目全非 醫療團隊臉部拼圖救回

2025/11/28 05:30
車禍面目全非 醫療團隊臉部拼圖救回

▲陳先生的臉部因車禍骨折、碎裂，接受重建手術。 （記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

車禍面目全非 醫療團隊臉部拼圖救回

▲陳先生感謝連凱華（左）與阮國華2位醫師先後為他手術，讓他可以正常生活。（記者蔡淑媛攝）

25歲陳先生去年騎車發生車禍，造成全臉骨折，合併複雜性左眼眶底骨折，面目全非，尤其眼部肌肉卡陷、眼球下陷，經緊急手術救命、救眼，醫療團隊如拼圖般助他重建破碎的臉，也為他進行眼外肌手術解決複視問題，讓他能重返工地，從事建築工作。

中榮緊急手術 救命救眼

台中榮總口腔顎面外科醫師連凱華指出，陳先生因車禍造成全臉複雜性顏面骨折，上顎、眼底、鼻樑骨、鼻竇、顴骨骨折，下顎、齒槽骨有10多處也骨折缺損，傷勢嚴重，他的眼球下直肌也被骨折碎片夾住，導致眼球下陷，骨折嚴重也造成面部過度腫脹，有致命危機，必須緊急手術。

口腔外科團隊在4小時內利用3D電腦模擬將碎裂的骨頭重新拼好，並製作手術導引板，連凱華從結膜和口內做微創手術，重建破碎的全臉骨骼結構、解除眼球肌肉卡陷、修復薄如紙的眼眶底骨，將顏面各骨塊復位固定，讓陳先生恢復正常咬合與臉型，避免原本瘦長的臉型因骨折而變寬，咬合也恢復密合，成功救命、保眼。

由於陳先生的眼眶骨骨折碎裂嚴重，連凱華再以未骨折的右側眼眶鏡像重建左側，根據3D列印模型預先塑形鈦金屬網板，置入左眼眶重建，進一步解除左眼球肌肉卡陷，重建眼眶底正常結構。

陳先生經顏面重建手術後出院，重返工地工作，但因車禍撞擊力太大，左眼球下直肌撞擊後受損沾黏，殘存複視問題，以致上下樓梯常踩空、伸手抓不準東西，於是中榮眼科醫師阮國華接續為他做眼外肌手術，放鬆下直肌，恢復清晰視力，可以正常生活和工作。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中