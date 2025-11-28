車禍面目全非 醫療團隊臉部拼圖救回

▲陳先生的臉部因車禍骨折、碎裂，接受重建手術。 （記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

▲陳先生感謝連凱華（左）與阮國華2位醫師先後為他手術，讓他可以正常生活。（記者蔡淑媛攝）

25歲陳先生去年騎車發生車禍，造成全臉骨折，合併複雜性左眼眶底骨折，面目全非，尤其眼部肌肉卡陷、眼球下陷，經緊急手術救命、救眼，醫療團隊如拼圖般助他重建破碎的臉，也為他進行眼外肌手術解決複視問題，讓他能重返工地，從事建築工作。

中榮緊急手術 救命救眼

台中榮總口腔顎面外科醫師連凱華指出，陳先生因車禍造成全臉複雜性顏面骨折，上顎、眼底、鼻樑骨、鼻竇、顴骨骨折，下顎、齒槽骨有10多處也骨折缺損，傷勢嚴重，他的眼球下直肌也被骨折碎片夾住，導致眼球下陷，骨折嚴重也造成面部過度腫脹，有致命危機，必須緊急手術。

口腔外科團隊在4小時內利用3D電腦模擬將碎裂的骨頭重新拼好，並製作手術導引板，連凱華從結膜和口內做微創手術，重建破碎的全臉骨骼結構、解除眼球肌肉卡陷、修復薄如紙的眼眶底骨，將顏面各骨塊復位固定，讓陳先生恢復正常咬合與臉型，避免原本瘦長的臉型因骨折而變寬，咬合也恢復密合，成功救命、保眼。

由於陳先生的眼眶骨骨折碎裂嚴重，連凱華再以未骨折的右側眼眶鏡像重建左側，根據3D列印模型預先塑形鈦金屬網板，置入左眼眶重建，進一步解除左眼球肌肉卡陷，重建眼眶底正常結構。

陳先生經顏面重建手術後出院，重返工地工作，但因車禍撞擊力太大，左眼球下直肌撞擊後受損沾黏，殘存複視問題，以致上下樓梯常踩空、伸手抓不準東西，於是中榮眼科醫師阮國華接續為他做眼外肌手術，放鬆下直肌，恢復清晰視力，可以正常生活和工作。

