自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

糖尿病翁頻心悸頭暈 低血糖惹禍

2025/11/28 05:30
糖尿病翁頻心悸頭暈 低血糖惹禍

▲糖尿病患應養成固定量血糖習慣，並控制在正常範圍內；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者許國楨／台中報導

糖尿病翁頻心悸頭暈 低血糖惹禍

▲張晶雅醫師提醒，糖尿病患者若出現低血糖症狀要提高警覺。 （亞大醫院提供）

台中市75歲許姓老翁患有第2型糖尿病多年，近半年頻出現心悸、手抖、冒冷汗等不適，有時候視線模糊、頭暈，甚至差點暈倒，經就醫檢查後才發現竟是低血糖作祟，醫師建議飲食運動及藥物調整，並密切監測血糖外，也提醒一旦發生低血糖症狀，可採用「15/15」法則應急。

醫提醒糖友 血糖過低更危險

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師張晶雅說，許多高齡糖尿病患常把「血糖太高」視為唯一敵人，卻忽略「血糖過低」其實隱藏更大危機。這名75歲阿公過去就曾因夜裡視線模糊與虛弱差點跌倒，家人原以為只是疲勞，其實正是低血糖惹的禍。

她指出，高齡糖友同時具有多重風險，包括使用胰島素、慢性病多、吃多種藥物、腎功能下降等，這些因素會延長藥物在體內的作用，讓血糖掉得更快、更深，如果再加上晚餐吃太少、忘記吃點心、或天氣變化造成食慾不佳，低血糖就可能在日常中無聲無息襲擊，是糖友最容易忽略卻最危險的健康危機。

許姓老翁經醫療團隊調整藥物劑量與飲食運動計畫後，血糖終於回到穩定範圍。張晶雅提醒，當血糖低於70mg/dL，身體會出現心悸、冒汗、發抖、強烈飢餓、頭暈等症狀；若繼續下降，更可能語無倫次、意識不清甚至昏迷，嚴重時恐造成跌倒骨折、住院風險大增。

她建議，一旦發生低血糖，務必記住簡單又有效的「15/15法則」，立即補充15克快速吸收的碳水化合物，如3-4顆葡萄糖錠、1小杯果汁或1湯匙砂糖、蜂蜜，15分鐘後再次測量血糖，若仍低於70mg/dL就再補充1次。當血糖稍微回升後，再吃1份含碳水化合物與蛋白質的小點心，像是全麥餅乾配起司，避免血糖再度下降。

15/15法則救急 簡單又有效

她也提醒糖友要規律用餐，不要空腹太久，傍晚運動後，若容易低血糖，睡前可適量加點心，並依照醫師調整胰島素劑量，隨身攜帶糖果或葡萄糖錠，將可更安心維持日常生活品質，也能大幅降低緊急送醫的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中