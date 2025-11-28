糖尿病翁頻心悸頭暈 低血糖惹禍

▲糖尿病患應養成固定量血糖習慣，並控制在正常範圍內；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者許國楨／台中報導

台中市75歲許姓老翁患有第2型糖尿病多年，近半年頻出現心悸、手抖、冒冷汗等不適，有時候視線模糊、頭暈，甚至差點暈倒，經就醫檢查後才發現竟是低血糖作祟，醫師建議飲食運動及藥物調整，並密切監測血糖外，也提醒一旦發生低血糖症狀，可採用「15/15」法則應急。

醫提醒糖友 血糖過低更危險

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師張晶雅說，許多高齡糖尿病患常把「血糖太高」視為唯一敵人，卻忽略「血糖過低」其實隱藏更大危機。這名75歲阿公過去就曾因夜裡視線模糊與虛弱差點跌倒，家人原以為只是疲勞，其實正是低血糖惹的禍。

她指出，高齡糖友同時具有多重風險，包括使用胰島素、慢性病多、吃多種藥物、腎功能下降等，這些因素會延長藥物在體內的作用，讓血糖掉得更快、更深，如果再加上晚餐吃太少、忘記吃點心、或天氣變化造成食慾不佳，低血糖就可能在日常中無聲無息襲擊，是糖友最容易忽略卻最危險的健康危機。

許姓老翁經醫療團隊調整藥物劑量與飲食運動計畫後，血糖終於回到穩定範圍。張晶雅提醒，當血糖低於70mg/dL，身體會出現心悸、冒汗、發抖、強烈飢餓、頭暈等症狀；若繼續下降，更可能語無倫次、意識不清甚至昏迷，嚴重時恐造成跌倒骨折、住院風險大增。

她建議，一旦發生低血糖，務必記住簡單又有效的「15/15法則」，立即補充15克快速吸收的碳水化合物，如3-4顆葡萄糖錠、1小杯果汁或1湯匙砂糖、蜂蜜，15分鐘後再次測量血糖，若仍低於70mg/dL就再補充1次。當血糖稍微回升後，再吃1份含碳水化合物與蛋白質的小點心，像是全麥餅乾配起司，避免血糖再度下降。

15/15法則救急 簡單又有效

她也提醒糖友要規律用餐，不要空腹太久，傍晚運動後，若容易低血糖，睡前可適量加點心，並依照醫師調整胰島素劑量，隨身攜帶糖果或葡萄糖錠，將可更安心維持日常生活品質，也能大幅降低緊急送醫的風險。

