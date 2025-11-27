自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

鎖骨骨折手術 「新型鎖定鋼板」助加速復原

2025/11/27 05:30
鎖骨骨折手術 「新型鎖定鋼板」助加速復原

▲圖2：右側鎖骨骨折進行開放性復位，並利用鋼釘鋼板進行固定。（照片提供／林君儒）

文／林君儒、陳逸戎

鎖骨骨折手術 「新型鎖定鋼板」助加速復原

▲圖1：右側鎖骨移位性骨折。(照片提供／林君儒）

40歲的陳女士在家中修理物品時不慎從高處跌落，導致右側鎖骨嚴重骨折（圖1）。受傷後，只要稍微移動右手臂就感到劇烈疼痛，連日常穿衣、做家事都困難重重，生活大受影響。

X光片顯示，她的右側鎖骨骨折處有明顯位移與向上突起。雖然她剛開始對手術感到猶豫，但在與醫師詳細討論1週後，決定接受「開放性復位及鋼板內固定手術」。

術後她驚喜地表示，恢復過程比想像中順利，鋼板固定後，骨頭立即感到穩定（圖2），外觀恢復正常，她更有信心地開始進行抬手等復健運動，生活品質獲得極大改善。

過去普遍認為鎖骨骨折癒合能力好，多數可採保守治療。然而，這種「讓它自己長」的觀念，可能衍生許多問題。因為鎖骨骨折即使最終癒合，也常有「畸形癒合」的狀況，例如骨頭處明顯突起、或鎖骨長度縮短。這不僅影響美觀，過大的畸形也可能影響鄰近肩關節的活動功能。

此外，保守治療需配合長時間（常需3個月）使用三角巾或八字肩帶固定，期間患側手臂幾乎不能活動，對於需負擔家計或從事體力工作的青壯年族群而言，漫長的恢復期對生活與工作是極大的煎熬。

鈦合金鋼板穩定度高 可立即溫和復健

對於位移明顯的鎖骨骨折，手術已成為現代治療的主流。陳女士適用的「開放性復位及鋼板內固定手術」，雖具有一定的傷口大小，但能提供最堅強的穩定性。特別是使用「鎖定式鈦合金鋼板」，其設計能與骨頭形成穩定的支架結構，讓病患在手術後幾乎可以「立即」開始溫和復健，大幅縮短恢復期，使患者能盡早回到工作崗位與正常生活，整體的效益與功能恢復遠高於保守治療。

現今的醫療器材越來越精進。以陳女士為例，如同多數亞洲女性，她的骨架較為纖細，因此術中選用了特殊設計的鎖定式鋼板。這種鋼板在遠端鎖骨部分能提供更精細、且可多角度鎖定的螺絲，使鋼板能完美貼合患者的骨骼輪廓。

民眾若發生鎖骨骨折，建議應至骨科門診，由專業醫師評估骨折型態與個人生活需求，共同討論出最適合的治療方案，才能在骨折癒合的同時，最快速度重拾優質的行動生活。

（作者皆為林口長庚醫院骨科部醫師）

