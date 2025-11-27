自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

掌握卵巢數據 助攻未來「備孕」規劃

2025/11/27 05:30
掌握卵巢數據 助攻未來「備孕」規劃

▲抽血檢測AMH，可了解目前的卵巢狀況並及早做出規劃；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／高子晴

您是否曾被問過：「什麼時候要生小孩？」如果這樣的問題讓妳備感壓力，了解自己的卵巢狀況，或許能替未來的生活規劃帶來更清楚的方向。

女性出生時卵巢中大約有100萬顆卵子。隨著年齡增加，每次月經週期都會有一批卵泡啟動發育，最終僅1顆成熟卵子排出，其他則自然凋零。因此，卵子數量與品質會隨年紀增長而逐年下降，這本是一件自然的現象。

除了生理老化之外，現代生活中常見的壓力、不規律作息、環境荷爾蒙及遺傳等因素，也可能影響卵巢功能。有些女性卵量過多（如多囊性卵巢症候群），有些卵量過少，甚至提早卵巢衰竭，再加上普遍晚婚晚育，致使不孕族群逐年增加。

過去有2種方式可以推測卵子量，1.月經第2-3天測血中FSH濃度；2.是月經第2-3天用超音波計數雙側卵巢的小卵泡量，但是這2種方式受限於檢查時間且準確度較低。

抽血檢測AMH 檢視卵子庫存量

現在最新的方法是抽血檢測抗穆勒氏管荷爾蒙。AMH由卵巢中的小卵泡分泌，不受月經週期影響，任何時間都可以檢測，可準確偵測卵子庫存量，也可用來預測排卵刺激的反應（預測每次取卵顆數）。

建議正在備孕或準備進入試管嬰兒療程者、考慮凍卵或月經不規則、或有提早停經家族史的女性，可與生殖專科醫師討論是否需要抽血檢測AMH，以了解目前的卵巢狀況並及早做出規劃。

在晚婚、晚育成為社會趨勢的當下，越來越多女性開始關注自己的生育潛力。掌握自己的卵巢數據是很好的第一步。不過要提醒的是，AMH高低並不等於生育能力高低，懷孕仍受多項因素影響。

檢測數據提供的是參考，不是用來限制自己的可能。

（作者為生生不息婦產科暨生殖中心醫師）

