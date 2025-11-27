自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

阿嬤全身虛弱無力 子宮頸癌併發高鈣血症作祟

2025/11/27 05:30
▲醫師提醒婦女朋友務必定期安排子宮頸抹片篩檢，讓健康多一分保障。（照片提供／王子源）

文／王子源

▲阿嬤全身虛弱無力、噁心嘔吐、腹脹掛急診，竟是癌末；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

83歲劉阿嬤因為全身虛弱無力、噁心嘔吐、腹脹掛急診。抽血檢查發現血鈣值高達13.8mg/dL（正常值為8.5-10.5），連忙會診新陳代謝科治療及查原因，經一連串檢查後證實是子宮頸癌造成的高鈣血症，且發現腹部已有大量腹水，顯示已出現腹腔轉移症狀，可惜為癌症晚期，只能採取保守性緩和治療。

腫瘤移轉腹腔 只能保守緩和治療

家屬回憶阿嬤早期每年都有接受子宮頸抹片檢查，結果皆正常，但近6年來因年事已高而未再篩檢，直到1年前出現陰道出血後就診，才發現罹患子宮頸癌且已有腹腔轉移，因病程進展無法手術，只能接受化學治療與放射線治療，但反應有限。

近日阿嬤出現全身無力、步態不穩、噁心嘔吐與腹脹症狀，因此由家屬連絡救護車掛急診，抽血發現高血鈣13.8mg/dL必須安排住院，住院中進一步檢驗，血中副甲狀腺荷爾蒙（iPTH）僅2.3pg/mL（正常值15–88），顯示高血鈣並非是原發性副甲狀腺機能亢進造成的，而是由癌細胞分泌過多的「副甲狀腺荷爾蒙相關蛋白」（PTHrP）所致，這是惡性腫瘤常見的副腫瘤症候群之一，患者確診為子宮頸癌併發惡性高血鈣症。

住院期間，醫療團隊以生理食鹽水補液、利尿劑促進鈣排泄，並搭配雙磷酸鹽類藥物，透過抑制蝕骨細胞的活性，減少骨頭的溶蝕，經治療後，血鈣逐漸降至9.2mg/dL，症狀明顯改善；然而後續腹部與骨盆腔電腦斷層及全身正子造影（PET/CT）均顯示癌症已轉移至肺臟與腹膜，屬於癌症晚期階段，只能以緩和與支持性治療為主。

醫籲婦女朋友 務必定期抹片篩檢

提醒婦女，子宮頸癌是女性常見可藉由定期子宮頸抹片篩檢，達到早期發現、早期治療的惡性腫瘤，且多數治療效果良好，研究顯示，若在原位癌階段即接受治療，治癒率可高達100%。

衛生福利部提供30歲以上女性每年1次健保給付的子宮頸抹片檢查，建議務必定期檢查，最少每3年應檢查一次，以達「早期發現、早期治療」的目標，才能讓健康多一份保障。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

