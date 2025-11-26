自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

M痘再現！ 7名青壯男確診

2025/11/26 05:30
M痘再現！ 7名青壯男確診

▲M痘主要症狀包括皮疹、水泡、膿疱等症狀；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

M痘再現！ 7名青壯男確診

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，M痘主要透過性接觸快速傳播。（記者邱芷柔攝）

沉寂數月的M痘疫情再度升溫。疾管署昨天公布，11月新增7例確定病例，均為本國籍青壯年男性，北部5例、中南部各1例，皆因皮疹、水泡、膿疱等症狀就醫確診，疫調為散發個案。

風險族群宜接種2劑疫苗

疾管署發言人曾淑慧表示，Ｍ痘自2022年列為二類傳染病至11月24日，國內累計504例，包括469例本土、35例境外。今年至今52例、其中45例本土，顯示社區風險仍在；目前檢出病毒均為Clade IIb，尚未發現傳染力更強的Clade I。年底進入聚會旺季，提醒風險族群盡速完成2劑公費疫苗。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，目前M痘的疫情模式與2022年前期相似，主要透過性接觸傳播，部分族群因未接種或未曾感染產生免疫缺口。一般民眾風險低，但有風險性行為或無固定性伴侶者為中等風險。

全球疫情仍持續，1月至10月通報逾4.8萬例、186例死亡，非洲、美洲病例最多，歐洲、北美、東南亞近期上升；亞洲多國及澳洲亦有零星個案。世界衛生組織指出，義大利、西班牙、馬來西亞等6國已出現無旅遊史與無接觸史的本土病例，顯示社區已有隱形傳播鍊。

疾管署提醒，M痘潛伏期最長可達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳染他人，因此疫苗仍是最有效預防方式。截至11月19日，全台已有10萬3749人接種至少1劑M痘疫苗，其中7萬2958人完成2劑，仍有3萬0791人、約30%尚未打第2劑。

目前M痘疫苗庫存充足，全台278家合作醫療院所提供公費接種，符合條件者包括：近1年有風險性行為者(例如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。

