自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

結紮=去勢？ 不捨兒動刀 婆媳釀心結

2025/11/26 05:30
結紮=去勢？ 不捨兒動刀 婆媳釀心結

▲蕭子玄醫師提醒，男性結紮並不是「削弱男性雄風」的手術，而是現代家庭在面對育兒成本與生活壓力時，1種安全且有效的避孕選擇。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

37歲「阿明」（化名）婚後育有2女，夫妻日前討論是否需要結紮，婆婆得知擔心兒子被「去勢」，與媳婦意見相左鬧心結，直到泌尿科醫師說明結紮諸多優點後才放下成見，阿明也與醫師溝通後，決定自費「微創結紮手術」，不再擔心「鬧出人命」。

醫解說雄風仍在 免「鬧人命」

亞洲大學附屬醫院泌尿科醫師蕭子玄指出，這對夫妻之前就有結紮打算，直到最近因太太月經來晚了，讓他們驚嚇以為要當「三寶爸媽」，決定要結紮避免意外，沒想到在討論過程中被觀念保守的爸媽得知，心疼兒子的婆婆擔心兒子被「去勢」，對媳婦頗不諒解。

直到日前公公因攝護腺肥大前來泌尿科就醫，婆婆無意間抱怨媳婦價值觀「太新潮」，竟然「逼兒子去結紮」，醫師聽到後，連忙解釋男性結紮只是將輸精管截斷，讓精蟲無法通往體外，睪丸依然正常運作，還是會製造男性荷爾蒙，完全不會影響性能力，還不忘提醒長輩，現在年輕人經濟負擔沉重，如果因錯誤認知，未來萬一又有第三胎，恐怕對生活品質造成長期影響。

經醫師解說後，婆婆才決定尊重子女意願，阿明決定接受自費的「微創結紮手術」，醫師說明手術過程中，會使用特殊器械穿刺陰囊表皮，製造微小開口，再將輸精管拉出進行結紮，以降低傷口感染、血腫的機率，恢復快，只需局部麻醉便能完成整個過程，全程大約30分鐘左右。

蕭子玄解釋，術後幾天內最好避免劇烈運動與提重物，以免傷口腫脹或拉扯，如有輕微悶痛，只要冰敷與適度休息，多半能迅速緩解，萬一疼痛持續或有感染跡象，則要立即回診處理。

蕭子玄提醒，男性結紮並不是「削弱男性雄風」的手術，而是現代家庭在面對育兒成本與生活壓力時，1種安全且有效的避孕選擇，更是丈夫體貼太太的表現。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中