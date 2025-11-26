自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

國中生腦中風倒地 醫10分鐘取栓搶救

2025/11/26 05:30
國中生腦中風倒地 醫10分鐘取栓搶救

▲核磁共振影像顯示，早期缺血變化（箭頭處）。（聯新國際醫院提供）

記者李容萍／桃園報導

國中生腦中風倒地 醫10分鐘取栓搶救

▲ICA血管攝影顯示，血栓阻塞血管（左圖箭頭處），經治療後，打通血管（右圖箭頭處）。（聯新國際醫院提供）

桃園市1名14歲國中生日前在課堂中突然倒地，伴隨怪聲、右側肢體癱軟、語言表達困難，經緊急送聯新國際醫院急診室。由於患者年紀輕，醫療團隊懷疑是腦部不正常放電造成暫時性癲癇（抽筋）所造成，緊急安排電腦斷層、磁振造影（MRI）等影像檢查，確認為腦中風，手術從開始到打通血管約10分鐘，成功取出4個血栓，最大1.1公分，目前這名國中生已出院。

國中生腦中風倒地 醫10分鐘取栓搶救

▲郭葉璘醫師提醒，搶救急性腦中風最重要的關鍵就是「時間」。 （聯新國際醫院提供）

聯新國際醫療團隊也為這名國中生安排心臟超音波檢查，神經內科醫師李振華在不同的影像檢查結果出爐，迅速判讀為左側中大腦動脈栓塞造成缺血性腦中風；與家屬溝通後，影像醫學科主任郭葉璘隨即與取栓團隊進行急性腦中風顱內動脈血栓移除（IAT），並從腹股溝導引導管至左側中大腦動脈阻塞處，採用強力抽吸方式清除血栓，成功完成手術。

心臟黏液瘤碎片是元凶

醫療團隊在搶救過程中，進一步找出中風病因，原來國中生的左心房有近7公分的巨大黏液瘤。

郭葉璘表示，心臟黏液瘤是1種非癌性腫瘤，質地柔軟如果凍，雖不會轉移，但在心臟持續跳動和血流衝擊下，腫瘤的小碎片容易剝落，隨著血液離開心臟進入腦部動脈後便可能引發栓塞，造成中風；國中生經心臟黏液瘤清除手術後恢復良好，已出院並回學校上課。

郭葉璘表示，急性腦中風的治療關鍵就是「時間」，研究顯示中風每延誤分鐘，約有190萬個神經元死亡，治療啟動的速度，將直接影響患者日後能否恢復獨立生活的關鍵。

治療速度 攸關日後生活

他提醒，中風好發於氣溫驟降，身心壓力增大且血管收縮易形成血栓，呼籲民眾均衡飲食、規律運動與充足睡眠，讓身體能適應環境壓力。特別是有心血管疾病或心房顫動病史者，更應提高警覺，唯有從日常生活中養成良好習慣，才能真正遠離中風威脅。

