健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

公費流感疫苗打氣旺 推估最快跨年前用完

2025/11/26 05:30
公費流感疫苗打氣旺 推估最快跨年前用完

▲疾管署副署長曾淑慧表示，今年冬季流感預估將在12月初至中旬明顯上升，高峰將落在農曆春節前後。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔、蔡淑媛／綜合報導

公費流感疫苗打氣旺 推估最快跨年前用完

▲疾管署署長羅一鈞昨日宣布，將再增購15萬劑公費流感疫苗，預計約12月下旬到貨配送。（記者邱芷柔攝）

今年公費流感疫苗接種踴躍，庫存僅剩55.4萬劑，依目前速度推估最快跨年前將全面用罄，為提升高風險族群保護力，疾管署署長羅一鈞昨宣布，再增購15萬劑公費疫苗，預計12月20日前後到貨配送。

公費流感疫苗打氣旺 推估最快跨年前用完

▲防疫醫師黃柏翰提醒，慢性病與免疫不全者為流感重症高風險族群，應及早接種疫苗，降低風險。（記者邱芷柔攝）

疾管署︰加購15萬劑

公費流感疫苗打氣旺 推估最快跨年前用完

▲疾管署呼籲符合公費資格且尚未接種流感疫苗者盡快前往合約院所完成接種；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

今年流感季提早到來，加上年初藝人大S猝逝事件提升民眾警覺，接種量明顯上升。疾管署今年採購668萬劑，截至11月24日已施打逾612.5萬劑，使用率達91.7%。羅一鈞說，今年相較去年同期多出16%，部分縣市預估12月初至中旬即會打完，全國也可能在跨年前後用罄，因此決定提前追加疫苗，盼提高高風險族群保護力。

疾管署統計，上週全國類流感門急診8萬5425人次，較前週下降10.1%，但重症與死亡持續新增，近7日新增25例重症、12例死亡，本季累計已達325例重症、45例死亡，其中9成以上未接種本季疫苗。

上週新增25例重症12死

防疫醫師黃柏翰指出，上週重症個案中有1名20多歲住在中部的男性洗腎病患，未接種本季流感疫苗，在11月中旬先出現咳嗽、流鼻水症狀，5天內急速惡化至呼吸困難送醫，檢查發現雙肺浸潤並確診A型流感，伴隨心腎功能急性惡化，住進加護病房後接受抗病毒藥物治療，4天後轉出，目前持續觀察中。

黃柏翰提醒，慢性病與免疫不全者為重症高風險族群，應及早接種疫苗降低風險。

疾管署副署長曾淑慧表示，台灣冬季流感預估將於12月初至中旬明顯上升，高峰落在農曆春節前後。國內目前以A型H3N2為主流，其次為H1N1及B型。日本、韓國、中國近期陽性率皆攀升，部分地區突破3成，跨年人潮將讓未接種者風險更高。

年底恐高峰 赴日早接種

羅一鈞補充，日本疫情持續升溫，預計耶誕節前後達到高峰。根據日本監測，11月10日至16日每家定點醫療機構平均37.73名患者，突破30名警戒值，比去年提前1個月；國人熱衷日本旅遊，若年底計畫赴日，務必提前2週接種疫苗。

羅一鈞也提醒，今年公費疫苗接種創新高，但65歲以上長者接種率僅約47%，距離55%的目標仍有30多萬人未施打。呼籲尚未接種者盡快前往合約院所完成接種。

疾管署也同步調整公費流感及新冠疫苗接種資格。過去「6個月內嬰兒父母」將修正為「嬰兒雙親」，認定方式也從父母身分放寬為「持有嬰兒出生證明或戶籍資料之雙親」。若為收養家庭，只要能提供「與嬰兒先行共同生活」證明，也能納入公費資格，盼讓收養家庭能與嬰兒同步完成接種。

