退化性關節炎 中醫助一臂之力

▲治療退化性關節炎，針灸可施作於局部或遠端穴位。（照片提供／陳襄芸）

文／陳襄芸

▲貼布可做局部治療。 （照片提供／陳襄芸）

許多長者就醫時，除了訴說生病的主要症狀，也多少會提到痠痛問題，表示有關節僵硬、疼痛，不敢運動，甚至害怕出門，這些情況大部分是退化性關節炎造成的。其實關節疼痛不僅導致生活自理能力下降，也有增加失智，以及其他代謝性疾病的風險，值得正視。

退化性關節炎是全球常見的慢性關節疾病，嚴重影響患者生活品質。主要是因關節軟骨過度使用磨損，導致關節接觸面摩擦發炎，進而引起疼痛、僵硬與活動受限。膝關節、手部遠端關節及髖關節是最容易受影響的部位。高風險族群包括：年齡增長（尤其超過50歲更為明顯）、女性（原因不明，但略多於男性）、基因遺傳、膝蓋創傷史或特定解剖因素（如關節形狀、排列）。

此外，肥胖、特定職業、營養狀態不佳（膽固醇升高、維生素D缺乏）和股四頭肌較弱等因素也可能加劇風險。

中醫學上，退化性關節炎歸屬於「痹症」範疇，其病機多與年老體弱、骨脈痹阻、氣血瘀滯、筋骨失養及風寒濕邪侵襲有關。

◎中醫提供多元的治療選項

●局部治療：貼布（萬應膏、如意金黃散）和中藥足浴包。

●傷科手法：透過手法處置改善全身及局部的結構與緊繃。

●針灸：可施作於局部（如膝五針、膝三針：陽陵泉、陰陵泉、內膝眼、犢鼻與鶴頂穴）或遠端穴位。2025年最新的統合性分析指出，針灸配合艾灸能顯著減輕膝關節炎患者的疼痛指數、僵硬程度，並改善功能，且長期（超過7個月）效果更為明顯。研究亦揭示，針灸的治療機轉包括調控發炎反應、減少軟骨耗損，以及透過影響神經傳導來減輕疼痛。

●中藥治療：依照中醫傳統的辨證論治進行，例如：65歲以上退化性關節炎患者使用龜鹿二仙膠是有健保給付的。

退化性關節炎引起的身體不適，適當的現代醫學治療和中醫的針灸與中藥輔助，都能有改善成效，而調整生活習慣、保持規律運動也相對重要。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）

