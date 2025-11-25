自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

婦牙痛卻「不想管」 竟致敗血症併急性腎衰竭

2025/11/25 05:30
▲林軒任醫師提醒若出現疼痛問題，就要盡快就醫，以免小病釀成大病。（照片提供／林軒任）

文／林軒任

▲慢性病患應及時處理牙痛感染問題，以免引起併發症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／林軒任）

59歲的張阿姨患有高血壓和糖尿病，不過平時並未持續追蹤治療，日前她突然牙齒痛，覺得「應該沒什麼」，結果病情進展到嚴重咽喉痛，才趕緊就醫，檢查發現感染已蔓延至肺部，確診為肺炎造成的嚴重敗血症併發急性腎衰竭，所幸抗生素治療後，敗血症改善、腎功能逐漸好轉，嚇得她不敢再輕忽身體發出疼痛警訊。

患者在急診就醫時，抽血檢驗發現白血球高達17000/μL（正常為〈10000/μL），代表身體正遭受嚴重感染，同時，急性發炎指標（CRP）更飆破16mg/dL，且X光發現大片肺炎，診斷為肺炎併發敗血症。

除了肺炎以外，檢驗報告也發現腎功能正急速惡化，血清肌酐（Cr）1.75mg/dL、血尿素氮（BUN）高達62mg/dL，腎絲球濾過率（GFR）下降至74mL/min/1.73m²，代表感染情形已對腎臟造成嚴重損害，所幸安排患者住院注射抗生素治療後，病情漸漸恢復好轉，避免走上洗腎一途，但也讓她記取教訓，不能「什麼都不管」。

「敗血症」通常是由細菌、病毒或真菌引起，感染源包括：肺部、泌尿道感染或身體任何部位的傷口感染，當身體對感染產生異常免疫反應，就會導致全身性發炎，損害組織與器官功能，常見症狀為高燒或低體溫、心跳加速、呼吸急促、血壓下降、意識混亂，最終可能導致多重器官衰竭，甚至演變成敗血性休克，血壓急劇下降、器官灌流不足，死亡率恐高達30-50%。

恐休克血壓急降 死亡率高達30-50%

當全身處於嚴重發炎狀態時，腎臟的血液灌流會不足，導致腎臟細胞缺氧，加上細菌、病毒等感染源釋放的毒素，或體內細胞激素過度活化，也會損害腎小管細胞，進一步加劇腎功能惡化，就會演變成急性腎衰竭。

若有糖尿病、高血壓 洗腎風險大增

萬一患者本身患有糖尿病、高血壓等慢性疾病，或是原本腎臟功能就不佳，一旦發生嚴重敗血性休克時，很可能使得全身性機能迅速衰退，讓腎臟功能無法負荷，在這種情況下，患者可能需要藉由透析治療（洗腎），未來長期洗腎的風險也會大幅增加。

提醒民眾，當身體出現任何疼痛，都務必盡早就醫檢查，找出問題。若有慢性病，更應該定期追蹤病情，並在出現異常症狀時立即就醫，以免錯過黃金治療時間，導致更嚴重的後果。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

