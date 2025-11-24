癌友中風機率高 FAST辨識徵兆減少後遺症

▲癌友及親友應特別留意中風徵兆，以及時搶救，減少後遺症發生。 （照片提供／彰化基督教醫院）

文／周鴻杰

癌症長年位居台灣10大死因之首，其中以肺癌、肝癌與大腸癌最為致命。政府訂下2030年降低癌症死亡率1/3的目標，挹注經費於「提升重要癌症篩檢」。研究證實，定期篩檢可降低35%至70%的死亡率。

然而，癌症患者除對抗腫瘤外，還須警惕「中風」這個隱形威脅。統計顯示，每6至7名癌症患者中就有1人可能發生中風。這是因為癌症會使血液易凝結，形成血栓，有些腫瘤壓迫血管或癌細胞進入血管造成阻塞，手術、化療及放療亦可能影響血管健康，增加中風風險。

辨識中風徵兆的「FAST」口訣：F（Face）臉歪嘴斜、A（Arm）手腳無力、S（Speech）語言不清、T（Time）記下時間並立即撥打119。中風治療講求「黃金時間」，越早治療越能減少後遺症。

以往醫師擔心癌症患者體弱，傾向保守處理，但現今研究證實癌症患者仍可接受急性期中風治療。

中風的主要治療方式：靜脈血栓溶解劑，如「通樂」般溶解血栓；動脈取栓手術，即以導管吸出血栓。雖然治療指引未禁止癌症患者使用，但醫師會審慎評估血小板、出血風險及整體狀況後決定。

根據國際期刊上的統合分析指出，288位同時患有癌症和中風的病患中，最常見癌別為腸胃道（38.5%）、肺癌（20.5%）與泌尿生殖系統（14.2%）。接受取栓治療者中，約25%能恢復自理生活，雖低於一般中風患者，但仍明顯優於未治療者。

隨著醫學與科技進步，癌症與中風的治療成果不斷提升。關鍵在於早期癌症篩檢、注意中風警訊、把握時效與積極治療。癌症不再是絕症，中風亦非無法逆轉，只要與醫療團隊合作、重視復健與營養，便能重新擁抱希望與健康。

（作者為彰化基督教醫院神經醫學中心醫師）

