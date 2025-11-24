少女長期偏頭痛 竟是高熱量美食、低溫誘發

▲奇美醫學中心神經內科主任楊浚銘呼籲民眾，重視青少年偏頭痛問題。 （奇美醫學中心提供）

15歲林姓女學生飽受偏頭痛困擾，疼到完全無法思考，只能躺在保健室，甚至提早回家休息，家人一度誤以為課業壓力太大所致，求診奇美醫學中心，透過藥物雙軌治療，降低症狀頻率，經追蹤，得知她常長時間空腹，且愛吃巧克力、起司等，便調整餐飲，搭配規律運動、固定睡眠，偏頭痛已有明顯改善，院方強調，高熱量美食與秋冬季節低溫，也是誘發頭痛症狀的2大主因，值得注意。

奇美神經內科主任楊浚銘指出，偏頭痛非大人專利，一些青少年也會，甚至嚴重到噁心、想吐，影響上學與社交，師長常以為孩子壓力太大或身體太累導致，若有週期性、中重度，對日常生活造成困擾，且伴隨畏光、怕吵，務必趕緊就醫。

楊浚銘表示，青少年有時症狀比較不典型，如發作時間較短，常是雙側頭痛，或以腹痛、疲倦表現為主，及早的專業診斷和治療，能有效控制病情，避免影響課業，以及未來發展的長期困擾。

進入秋冬季節，一些偏頭痛病友會發現，發作的頻率或強度似乎增加了，與氣溫驟降和氣壓變動有關，進而誘發，甚至症狀加劇，有人為了保暖，可能攝取過多的高熱量、高刺激性的食物，包含酒、乳酪、巧克力等，也都是已知的常見誘發因子。

楊浚銘建議，將偏頭痛當成「需要溝通的身體訊號」，在享受冬季美食的同時，應建立餐飲紀錄，留意特定食物是否會引爆症狀，還要保持營養均衡，充足睡眠，以穩定病情。

林女確診為青少年偏頭痛，採藥物治療，協助建立日誌，以利追蹤、診斷，搭配規律運動、固定睡眠，進行壓力調節，讓其整體生活品質明顯提升，並藉由多重治療措施介入，終於回到正常學習節奏，重新參與社團，與朋友互動。

奇美已連續10年舉辦「偏頭痛病友會」，內容涵蓋青少年症狀、飲食地雷、運動等議題，並加入實際經驗分享，助民眾跳脫「吃藥抑制」的單一模式，從生活全面提升對抗的能力，也盼藉此建立交流平台，學會「預防」與「共存」。

