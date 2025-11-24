自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

少女長期偏頭痛 竟是高熱量美食、低溫誘發

2025/11/24 05:30
少女長期偏頭痛 竟是高熱量美食、低溫誘發

▲奇美醫學中心神經內科主任楊浚銘呼籲民眾，重視青少年偏頭痛問題。 （奇美醫學中心提供）

記者吳俊鋒／台南報導

15歲林姓女學生飽受偏頭痛困擾，疼到完全無法思考，只能躺在保健室，甚至提早回家休息，家人一度誤以為課業壓力太大所致，求診奇美醫學中心，透過藥物雙軌治療，降低症狀頻率，經追蹤，得知她常長時間空腹，且愛吃巧克力、起司等，便調整餐飲，搭配規律運動、固定睡眠，偏頭痛已有明顯改善，院方強調，高熱量美食與秋冬季節低溫，也是誘發頭痛症狀的2大主因，值得注意。

奇美神經內科主任楊浚銘指出，偏頭痛非大人專利，一些青少年也會，甚至嚴重到噁心、想吐，影響上學與社交，師長常以為孩子壓力太大或身體太累導致，若有週期性、中重度，對日常生活造成困擾，且伴隨畏光、怕吵，務必趕緊就醫。

楊浚銘表示，青少年有時症狀比較不典型，如發作時間較短，常是雙側頭痛，或以腹痛、疲倦表現為主，及早的專業診斷和治療，能有效控制病情，避免影響課業，以及未來發展的長期困擾。

進入秋冬季節，一些偏頭痛病友會發現，發作的頻率或強度似乎增加了，與氣溫驟降和氣壓變動有關，進而誘發，甚至症狀加劇，有人為了保暖，可能攝取過多的高熱量、高刺激性的食物，包含酒、乳酪、巧克力等，也都是已知的常見誘發因子。

楊浚銘建議，將偏頭痛當成「需要溝通的身體訊號」，在享受冬季美食的同時，應建立餐飲紀錄，留意特定食物是否會引爆症狀，還要保持營養均衡，充足睡眠，以穩定病情。

營養均衡、充足睡眠穩定病情

林女確診為青少年偏頭痛，採藥物治療，協助建立日誌，以利追蹤、診斷，搭配規律運動、固定睡眠，進行壓力調節，讓其整體生活品質明顯提升，並藉由多重治療措施介入，終於回到正常學習節奏，重新參與社團，與朋友互動。

奇美已連續10年舉辦「偏頭痛病友會」，內容涵蓋青少年症狀、飲食地雷、運動等議題，並加入實際經驗分享，助民眾跳脫「吃藥抑制」的單一模式，從生活全面提升對抗的能力，也盼藉此建立交流平台，學會「預防」與「共存」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中