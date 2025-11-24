8旬翁聽力快速惡化 手指變形揪慢性病變

▲圖解說明類風濕性聽小骨關節炎。 （照片提供／陳建志）

文／陳建志

▲電腦斷層檢查發現鎚骨與鉆骨之間的關節囊腫脹。（照片提供／陳建志）

1名80歲長者，近3年來，聽力逐漸衰退，耳道時常感到悶塞，並伴隨雜亂的沙沙聲，無法順利與人交談，導致鄰里間互動減少，生活逐漸孤立，使他倍感寂寞與無助。即使配戴助聽器，對大聲的聲音，竟會感到不適，於是前來就醫。

確診類風濕性聽小骨關節炎

聽力檢查顯示，他的雙耳皆為中重度聽力障礙，中耳分析發現，傳導阻力異常升高。因觀察到他的手指變形，有可能正罹患某種慢性疾病。安排電腦斷層掃描，發現他雙側聽小骨關節囊腫脹，特別是鎚骨與鉆骨之間。接著進行血液檢查，結果顯示類風濕因子與抗環瓜氨酸抗體皆為陽性，確診為類風濕性聽小骨關節炎（rheumatoid ossicular arthritis），這正是他近年來聽力急速惡化的主因。

此病的發生，與體內第4分化群（CD4）胸腺淋巴球（T4 cells）過度活化有關，會促使巨噬細胞與纖維母細胞釋放出大量的細胞激素，經血液循環到達中耳，導致聽小骨關節滑液膜增生、關節囊腫脹，進而纖維化變硬，造成傳導性聽力損失，產生代償性耳鳴。

此外，自體免疫反應也會影響動脈內皮，導致局部血管硬化，使耳蝸動脈管腔狹窄，造成內耳缺血。同時，抗原抗體結合後，形成免疫複合體，可能堵塞內耳，引起發炎反應，導致不可逆的聽力損傷與發炎性耳鳴。

免疫調節治療改善耳鳴

確診後，患者需要長期接受免疫調節治療，通常會使用副腎皮質素或其它免疫抑制劑，不僅控制關節病變，也能預防其它器官受損，並設法保留聽力、減輕耳鳴。他在接受治療後，雖然聽力未能恢復，手指關節依舊腫脹變形，但還好耳鳴消失。

此案例提醒我們，老年人聽力快速惡化時，不能全然歸咎於老化。及早就醫、確定病因，或許能真的避免耳朵全聾。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

