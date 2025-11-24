先天性「心房中膈缺損」 心導管關閉術免開胸

▲心臟超音波證實心房中膈缺損（圓圈處）。（照片提供／林俊嘉）

文／林俊嘉

▲爬半層樓就氣喘吁吁，原來是心臟破洞；圖為情境照。（照片提供／林俊嘉）

50歲的施女士原本可以一鼓作氣從1樓爬上3樓，近日來卻是爬半層樓就會氣喘吁吁，自覺體力大不如前而來就醫。經由心臟科醫師安排心臟超音波檢查發現有「心房中膈缺損」，是屬於先天性心臟病的領域，所以會診小兒心臟科執行心導管關閉術。

▲透過心導管手術置放關閉器（圓圈處）。（照片提供／林俊嘉）

在做心導管檢查時，確認施女士心房中膈缺損的位置適合放置關閉器，且尚未產生不可逆的肺動脈高壓，最終成功完成心房中膈缺損心導管關閉術。術後半年的門診追蹤，病人體力已經大致恢復，現在爬樓梯不會喘了。

請繼續往下閱讀...

女性多於男性 初期無症狀

「心房中膈缺損」是相當常見的先天性心臟病，盛行率約2/1000，女性多於男性，且有許多病人直到成人才被診斷出來。一般人的心臟分成上面的心房以及下面的心室，中間有一堵牆稱為中膈，若是上面的心房中膈破了一個洞，即為心房中膈缺損。

心房中膈缺損的初期通常不太會有症狀，且許多小的缺損會於2歲前自行閉合。若沒有閉合，且洞的直徑也不小的話，長久下來導致左心房到右心房血液分流，使得右邊的心臟長期需要「加班」，承受更多的血液，導致右心房與右心室擴大，病人可能開始產生右心室衰竭症狀，如喘、呼吸不順、運動耐受性下降等，甚至併發不可逆的嚴重肺動脈高壓。

並非有缺損就要關起來，而是洞的大小需達到超過1.5倍的左到右分流，才有必要關閉。且關閉之前，也要評估病人是否已經產生不可逆的嚴重肺動脈高壓。若已產生此併發症，則不宜關閉。至於關閉心房中膈缺損的方式，有微創的心導管治療及傳統的開胸手術。心導管治療的優勢在於恢復時間快、手術時間短、傷口小。但適合何種方式治療，則依個案情況而有所不同。

成年後出現易喘、呼吸不順

許多心房中膈缺損的患者到了成年期才被診斷，因為它初期不太會有症狀，久而久之，隨著分流量越來越多，造成右心的負擔越來越大，繼而引起右心衰竭的症狀，若不及早介入，甚至會演變成不可逆的嚴重肺動脈高壓。

及早介入防嚴重肺動脈高壓

提醒民眾，若是出現運動耐受不良或容易喘等症狀，務必盡快尋求專科醫師的協助。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院小兒心臟科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法