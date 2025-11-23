自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

頻尿擾生活 凱格爾訓練幫一把

2025/11/23 05:30
頻尿擾生活 凱格爾訓練幫一把

▲頻尿會讓人相當困擾；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／謝卿宏

頻尿是常見又令人困擾的症狀，成因多樣，對女性生活品質影響特別大。患者常因頻繁找廁所而不敢出門，長期下來不僅焦慮，也影響社交與睡眠。

婦女頻尿程度隨年齡上升

根據流行病學研究，台灣婦女頻尿盛行率約18.8%，且隨年齡增加而上升。其常見原因包括泌尿道感染、陰道炎、間質性膀胱炎、尿道瘜肉、子宮肌瘤、子宮脫垂、膀胱結石、尿失禁與精神因素等，甚至可能同時存在，使診斷更加複雜。

1名50多歲女性未曾生育，30年來偶爾因泌尿婦科問題就診。幾年前迷上重力訓練，半年來出現頻尿與下腹痛，症狀愈發明顯。尿液檢查顯示泌尿道感染，但治癒後仍未改善。內診時發現子宮脫垂，無壓痛反應；解尿日記顯示每次排尿量約300-400c.c.，並非「少量多次」型頻尿。她曾被懷疑為間質性膀胱炎，但膀胱鏡檢查結果正常，加上解尿量偏多，因此排除此診斷。

考量子宮脫垂可能壓迫膀胱，於是安排她做腹腔鏡子宮固定懸吊術。術後腹痛大幅改善，排尿間隔延長至2-3小時，但仍持續有頻尿感。後續接受膀胱水擴張術時，發現其膀胱頸及尿道有瘜肉，經尿道瘜肉切除手術後，困擾多時的頻尿症狀終於完全解除。

盡早就醫檢查 避免憋尿

女性若出現頻尿、下腹壓迫感或骨盆沉重感等症狀，應盡早就醫檢查，避免延誤。平時宜均勻補充水分，避免過度頻繁或長時間憋尿，並多做骨盆底肌（凱格爾）訓練，增強膀胱與骨盆支撐力。若從事重力訓練，應循序漸進、避免過度增加腹壓，以維持良好膀胱健康。

（作者為茂盛醫院泌尿婦科醫師）

