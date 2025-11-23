自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

高齡加上不孕症 早產風險逐年增加

2025/11/23 05:30
高齡加上不孕症 早產風險逐年增加

▲茵茵與爸爸一起參加台大醫院早產兒回娘家活動。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

台灣每年有逾千名極低體重早產兒出生，照護挑戰高，台大兒童醫院新生兒科主任曹伯年表示，極低體重早產兒（出生體重低於1500公克）約占新生兒的1%，受高齡產婦、不孕症增加影響，早產風險持續攀升，台大去年院內就有約80名極低體重早產兒，加上轉診個案，每年服務量超過百名。

極低體重早產兒占新生兒1%

台大兒童醫院昨天舉辦早產兒回娘家活動，茵茵與爸爸一同出席。茵茵是24週、出生僅718公克的早產兒，曾歷經呼吸窘迫、動脈導管開放併發肺出血，出生第3天就接受開胸手術，之後靠非侵襲性呼吸輔助逐步脫離危險，2個半月大時，她又因視網膜病變接受眼球內藥物注射，前後住院半年才順利返家。

出院後，茵茵因三度腦室內出血被列為高風險發展個案，但在早期療育與家庭持續復健支持下，如今身高、體重與同齡孩子無異，今年也順利上小學。

對於早產原因，曹伯年指出，高齡、不孕症與多胞胎都會拉高風險，例如人工生殖常放置1到2個胚胎，雙胞胎比例增加，早產自然跟著上升。他也分享台大最小的早產兒僅350公克、22週大，住院多月後去年已滿7歲，還在回娘家活動敲打擊樂，「雖有視力與張力問題，但整體健康很好。」

照護早產兒 醫療量能需求攀升

曹伯年提到，近年醫療進步大幅提升存活率，包括產前類固醇、產後表面張力素，以及能在產房即刻使用的「長頸鹿保溫箱」，從第一刻就降低失溫風險，不過照顧23、24週的超早產兒仍依賴極細小的醫材，過去因需求量低、廠商意願不足而短缺，衛福部啟動「困難醫材平台」後，改由全台集中採購，供應狀況已見改善。

他提醒，早產兒常見問題並非先天疾病，而是器官未成熟導致易受損，包括腦傷、壞死性腸炎及視力相關疾病，建議早產兒至少追蹤到2歲，若能追蹤到5歲更能掌握智力與社交發展，及早介入效果最佳。

