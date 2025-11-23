呼吸法加穴位按摩 中醫論症送走失眠

▲晚上睡不好，白天也顯得疲累不堪；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／邱伯恩）

文／邱伯恩

▲百會穴。（照片提供／邱伯恩）

上班工作累，下班回家又做一大堆家事，身體已經疲累不堪，但躺上床卻翻來覆去難以入睡。好不容易睡著了，卻彷彿一直在作夢，醒來也不知作了什麼夢，感覺人更累。這樣周而復始的失眠如何是好？

▲內關穴、神門穴。（照片提供／邱伯恩）

傳統醫學對於失眠的認定為一種症狀，而非疾病。區分失眠為不同證型以對症下藥，結合服用中藥、針灸、飲食調整和改變生活型態來治療。

請繼續往下閱讀...

服用中藥針灸 調整飲食生活

◎3種常見的失眠症型：

●心脾不和：這類型的失眠患者常有入睡困難、半夜頻繁因作夢而醒來。多數由於長期過度焦慮，使情緒失衡導致。建議患者練習冥想與呼吸吐納，並可嘗試學習瑜伽等活動來減輕壓力、平靜思緒。同時要減少食用油膩食物，多補充清淡蔬果。

●肝氣鬱結：此類型的失眠患者常出現胸悶、喘不過氣、頭痛等症狀，並且容易情緒煩躁低落。建議要減少咖啡、茶、酒的攝取，可以適量補充蛋、牛奶、堅果等食物。

●腎陰虛：此類型患者經常在睡眠時出現潮熱、盜汗、口乾舌燥等類似更年期的症狀。多數由於工作過度疲勞，長期神經緊張，並且會隨著年齡增長而加重。建議要少吃辛辣油膩食物，並且可以嘗試飲用一些草本茶飲，如薰衣草茶、洋甘菊茶等來協助鎮靜安眠。

減輕依賴藥物 呼吸冥想放鬆

如果患者本身對安眠藥已有過度依賴，以下方式可協助改善。包括：睡前半小時切忌使用電子設備，睡前用溫水泡腳約20分鐘，配合4-7-8呼吸法與冥想來放鬆，透過5個步驟來減輕焦慮，改善睡眠品質。

◎4-7-8呼吸法

●張開嘴唇，用嘴巴發出呼氣的聲音，徹底清空肺部空氣。

●保持嘴巴閉合，用鼻子安靜地吸氣，同時數到4。

●摒住呼吸，數到7。

●慢慢地用嘴巴吐氣，數到8。

●重複此循環6次，然後恢復正常呼吸。

◎中醫穴位按摩

●百會穴：位於額部正中直上，前髮際上5吋，有緩解焦慮與壓力，並促進頭部氣血循環之效果。

●內關穴：位於腕掌側橫紋上約三橫指中央凹陷處。按摩該穴位可有效改善失眠症狀，緩解焦慮情緒。

●神門穴：位於腕掌側橫紋尺側。按摩神門穴可養心寧神。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法