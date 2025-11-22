自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

光子刀治療肺腺癌 83歲嬤追蹤5年未復發

2025/11/22 05:30
光子刀治療肺腺癌 83歲嬤追蹤5年未復發

▲圖2：身體立體定位放射治療，藉由精準定位，進行精準的放射治療。（照片提供／王勝弘）

文／王勝弘

光子刀治療肺腺癌 83歲嬤追蹤5年未復發

▲圖1：病人經電腦斷層檢查發現肺部有一顆3.8公分腫瘤，確診為第1期肺腺癌。（照片提供／王勝弘）

1名83歲的女病患5年前因跌倒就醫，接受胸部電腦斷層檢查，意外發現右上肺有一顆3.8公分腫瘤，確診為第一期肺腺癌（圖1），因同時患有高血壓與慢性腎臟病等，無法接受手術切除，經討論後，病人決定接受放射腫瘤科「身體立體定位放射治療（SBRT，俗稱光子刀）」，至今追蹤5年未復發，健康良好。

肺癌是國人癌症發生率與死亡率的雙料冠軍。由於早期症狀不明顯，過去多數患者確診時已屬晚期。好消息是，隨著國健署推動低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，愈來愈多民眾能在早期即發現病灶，顯著提升治療成效。

免開刀免住院

高齡、慢性病患新選擇

傳統上，早期非小細胞肺癌的標準治療為手術切除，但對高齡或有慢性疾病、肺功能不佳的患者而言，手術風險高、恢復期長，往往讓病患與家屬陷入兩難。而醫院放射腫瘤科所導入的SBRT，結合高精準度影像導引與呼吸控制技術，讓「不開刀也能根治」成為可能，為不適合接受手術的病人，提供另一安全有效的治療選擇。

以這名女病患為例，SBRT能以高劑量放射線，在短時間內精準照射腫瘤區域（圖2）。整個療程僅需3至5次，一般約1週即可完成。治療時，同時藉由高精度影像導引（IGRT）與主動式呼吸調控系統（ABC），可將因人體呼吸所致腫瘤移動的誤差降至3毫米以內，顯著減少正常組織受照射範圍。療程短、副作用輕微，病患多僅出現暫時疲倦或輕微咳嗽，日常生活幾乎不受影響。

隨著放射治療技術的進步，讓更多原本不適合手術的癌症病人重燃希望。根據國際研究，SBRT治療早期肺癌的局部控制率可達8-9成，療效與外科手術相當；自2015年起，健保已納入給付，符合條件的早期肺癌患者可經醫師評估接受此先進療法，爭取不同的治療選項與兼顧生活品質。

（作者為鹿港基督教醫院放射腫瘤科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中