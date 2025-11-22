光子刀治療肺腺癌 83歲嬤追蹤5年未復發

▲圖2：身體立體定位放射治療，藉由精準定位，進行精準的放射治療。（照片提供／王勝弘）

文／王勝弘

▲圖1：病人經電腦斷層檢查發現肺部有一顆3.8公分腫瘤，確診為第1期肺腺癌。（照片提供／王勝弘）

1名83歲的女病患5年前因跌倒就醫，接受胸部電腦斷層檢查，意外發現右上肺有一顆3.8公分腫瘤，確診為第一期肺腺癌（圖1），因同時患有高血壓與慢性腎臟病等，無法接受手術切除，經討論後，病人決定接受放射腫瘤科「身體立體定位放射治療（SBRT，俗稱光子刀）」，至今追蹤5年未復發，健康良好。

肺癌是國人癌症發生率與死亡率的雙料冠軍。由於早期症狀不明顯，過去多數患者確診時已屬晚期。好消息是，隨著國健署推動低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，愈來愈多民眾能在早期即發現病灶，顯著提升治療成效。

免開刀免住院

高齡、慢性病患新選擇

傳統上，早期非小細胞肺癌的標準治療為手術切除，但對高齡或有慢性疾病、肺功能不佳的患者而言，手術風險高、恢復期長，往往讓病患與家屬陷入兩難。而醫院放射腫瘤科所導入的SBRT，結合高精準度影像導引與呼吸控制技術，讓「不開刀也能根治」成為可能，為不適合接受手術的病人，提供另一安全有效的治療選擇。

以這名女病患為例，SBRT能以高劑量放射線，在短時間內精準照射腫瘤區域（圖2）。整個療程僅需3至5次，一般約1週即可完成。治療時，同時藉由高精度影像導引（IGRT）與主動式呼吸調控系統（ABC），可將因人體呼吸所致腫瘤移動的誤差降至3毫米以內，顯著減少正常組織受照射範圍。療程短、副作用輕微，病患多僅出現暫時疲倦或輕微咳嗽，日常生活幾乎不受影響。

隨著放射治療技術的進步，讓更多原本不適合手術的癌症病人重燃希望。根據國際研究，SBRT治療早期肺癌的局部控制率可達8-9成，療效與外科手術相當；自2015年起，健保已納入給付，符合條件的早期肺癌患者可經醫師評估接受此先進療法，爭取不同的治療選項與兼顧生活品質。

（作者為鹿港基督教醫院放射腫瘤科主治醫師）

