腎臟、心血管雙重保護 糖尿病新藥助遠離洗腎風險

▲醫師提醒糖尿病腎病變是造成洗腎的主要原因，及早服藥治療，可以穩定病情不致惡化。(照片提供／王子源）

文／王子源

▲民眾若出現泡泡尿千萬不可掉以輕心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／王子源）

69歲吳老太太患有多年三高疾病，近3年來開始出現泡泡尿，驗尿發現竟有嚴重的白蛋白尿，診斷為糖尿病腎病變，經使用排糖藥後明顯改善，但仍未降至正常值，醫師建議再加上自費的「非類固醇類選擇性礦物皮質素受體拮抗劑」（non steroidal MRA），不僅白蛋白尿降至正常值，小便泡泡尿也消失，遠離洗腎風險。

患者自述有三高，其中糖尿病已有15年，糖化血色素約在7%，血壓和血脂也控制得不錯，只是3年前發現小便有許多泡泡，經就醫驗尿液的白蛋白肌酸酐比值（ACR）為1239mg/g，抽血肌酸酐（Cr）為1.71mg/dL，診斷為糖尿病腎病變第4期。

請繼續往下閱讀...

因此開始為她調整治療流程，先是加入排糖藥治療一段時間後，ACR下降至477mg/g，但之後就維持在400-500mg/g之間，只是小便依然有泡泡，3個月前，進一步建議使用治療糖尿病腎病變新藥nsMRA。治療1個月後 ACR降至155mg/g，再經2個月追蹤已降至22mg/g（正常值〈30mg/g），小便泡泡消失，同時Cr也從1.71降至1.6 mg/dL。

糖尿病腎病變 洗腎主因

目前國內約有220萬名糖尿病患者，其中糖尿病腎病變是造成洗腎的主要原因，也是糖尿病患者死亡率最高的併發症之一；傳統治療方式主要以低蛋白飲食、控制血糖、血壓與血脂為核心，以延緩腎功能惡化。

近年來，隨著對糖尿病腎病變發病機轉的深入了解，治療觀念已從「單純控制血糖」轉變為「多重器官保護」，據研究顯示，排糖藥不僅能改善血糖，還可降低腎絲球過濾壓、減緩腎功能惡化，並顯著降低腎臟事件與心血管死亡風險。此外nsMRA可透過減少腎臟發炎及纖維化反應，進一步延緩腎病進展，幫助糖尿病腎病變治療邁入「腎臟與心血管整合保護」的新時代。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法