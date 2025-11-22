限制級
竹科男敲鍵盤卡卡 竟是痛風惡化長出「痛風石」
記者許國楨／台中報導
56歲竹科李姓工程師有痛風病史，兩年多前發現右手食指和中指出現腫塊，外觀明顯，敲鍵盤常感不適、抓握動作也有緊繃感，工作與心情大受影響，經前往長安醫院就診確認為痛風石，接受「微創超音波刀痛風石切除手術」（健保給付），不僅擺脫礙眼硬塊，握拳、打字也輕鬆許多，讓他直呼：「早點開刀就好了」。
長安醫院骨科醫師陳冠儒表示，台灣痛風盛行率約1.2％至6.24％，原住民族群更高達10.42％，其中約有兩成患者會發展出痛風石，這些由尿酸結晶累積而成的硬塊，初期影響外觀，若延誤治療，將會侵蝕關節、肌腱韌帶、破壞骨頭，最終導致關節腫痛、變形、甚至影響走路、穿鞋等日常活動。
陳冠儒比喻，痛風石深入周邊組織後，就像麵線與花生粉與顆粒混雜，難以徹底清除，傳統手術只能針對較大的結石處理，若想清除更徹底，常會連帶損傷筋腱、韌帶，影響術後功能，也造成傷口癒合慢、發炎、感染機會增加。
微創超音波刀精準震碎 傷口小免住院
微創超音波刀利用高速震動原理，能精準震碎並清除痛風石，同時保護神經、血管與韌帶，達到「切硬不切軟」的效果，降低出血與感染風險，也因手術時間短、麻醉需求低，傷口更小、恢復更快，對心血管疾病或糖尿病患者尤其安全，李先生手術過程僅需局部麻醉、不需住院，術後當天即可恢復日常活動。
陳冠儒提醒，若身上已經出現明顯摸得到、看得到的硬腫塊，且過去曾有痛風發作紀錄，經藥物治療仍無法改善，就應儘早就醫評估是否需要手術介入，避免拖到關節變形或皮膚破裂，增加治療難度；手術只是治標，真正關鍵在於長期控制尿酸，「控制得當，痛風石自然不會再找上門」。
