高壓社會的心靈綠洲 用「園藝療法」療癒身心靈
文／柯俊銘
在現代忙碌的生活節奏中，越來越多人開始尋求自然與內心的連結，而園藝就是1種既簡單又具療癒效果的活動。
以往文獻證實，園藝不僅提升生活品質，更可能延長壽命。另有研究指出，園藝有助降低壓力、改善心情、減少憂鬱情緒，並能帶來心理上的平靜感。這使得園藝逐漸受到心理衛生領域的重視，甚至被作為輔助心理治療用。
紓壓減憂鬱 心理治療輔助利器
◎園藝有益健康的原因
●促進身體活動：從挖土、種植到除草、澆水，看似普通的動作可提升心肺功能，強化肌肉，並增進體能。過程中接觸陽光，也能促進維生素D生成，有助骨骼健康與免疫系統運作。
●建立生活目標：照顧植物需要耐心與關懷，從播種到收成的過程充滿變化與驚喜，也讓人產生成就感。對於退休長者、獨居者而言，園藝更能帶來被需要感與目的感，延緩心理老化。
植物成長喜悅 讓獨居、長者產生成就感
●改善營養攝取：自己種植蔬果，除吃得安心，更能增加日常蔬果攝取量。哪怕只是陽台上的一小盆香草，也能提升料理風味與營養價值。這樣的飲食習慣對於控制慢性病等方面具積極作用。
●增強免疫系統：接觸泥土也有助強化免疫力。土壤中含有一種被稱為「牝牛分枝桿菌」的有益菌，其具免疫調節的特性，能降低發炎反應、提升身體對壓力的適應力。
◎從事園藝活動小撇步
●從小處著手：先從幾盆香草或花卉起步，後續適情況增加。
●持之以恆：即使每天只投入30分鐘，也能累積顯著的健康效益。
●注意人體工學：選擇合手工具、避免彎腰過久，防止受傷。
●種植多樣化：選擇不同季節的植物，讓活動富有變化與期待。
●參與社群：加入相關社團，除能交流經驗，也能擴展人際關係。
●記得停下：注意補充水分，適時休息，避免中暑或過勞。
園藝不只是興趣，更是實質的健康促進方式。
（作者為心理師）
