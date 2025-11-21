自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

大叔肛門塞瓷杯 醫破肚開腸取出

2025/11/21 05:30
大叔肛門塞瓷杯 醫破肚開腸取出

▲手術取出的陶瓷杯。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

大叔肛門塞瓷杯 醫破肚開腸取出

▲X光片顯示出杯子卡在骨盆腔內。（記者張軒哲攝）

1名已婚中年男子腹脹3天無法排便，腹痛難耐就醫，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞了1個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，最後全身麻醉「開腸破肚」的才把杯子取出，他很怕被家人知情，一再強調「不知道杯子怎麼塞進去」。

大叔肛門塞瓷杯 醫破肚開腸取出

▲吳坤達醫師指出杯子在患者的肛門處。（記者張軒哲攝）

怎麼塞進去？「我不知道」

駐診在李綜合醫院的台中榮總外科醫師吳坤達表示，患者到院時，自訴3天無法排便非常困擾，不敢提及自己肛門塞了1個杯子，經過X光攝影，在骨盆腔內發現卡有杯子，杯口朝下，馬上安排手術取出杯子。

吳坤達說，因杯子光滑，試用了很多器械，都無法成功夾出，後來改使用腹腔鏡，依舊無法順利取出，擔心把杯子夾碎，傷及患者造成感染風險，最後只好採取「破肚開腸」劃開腸子，總共花了2個多小時，才順利取出杯子，同時做了一個人工造口，讓患者能夠暫時解便，解除危機。

「真的無奇不有，我看到也嚇一跳。」吳坤達表示，術後他詢問患者，到底杯子怎麼塞進去？對方臉紅數度回應：「我不知道、忘記了，我不小心的」。

吳坤達指出，肛門塞進異物，臨床上多是基於好奇或想要尋求刺激，之前聽過有塞棒球、按摩棒、椰子，但這都有可能造成肛門括約肌鬆弛而失禁，甚至讓腸子壞死、破裂，還有可能會引發腹腔感染，併發腹膜炎，有致死的危機，萬一受傷，恐要造口裝人工肛門，才能順利的解便，提醒少數有特殊嗜好的民眾，不要輕易嘗試，以免樂極生悲。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中