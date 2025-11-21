大叔肛門塞瓷杯 醫破肚開腸取出

▲手術取出的陶瓷杯。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

▲X光片顯示出杯子卡在骨盆腔內。（記者張軒哲攝）

1名已婚中年男子腹脹3天無法排便，腹痛難耐就醫，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞了1個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，最後全身麻醉「開腸破肚」的才把杯子取出，他很怕被家人知情，一再強調「不知道杯子怎麼塞進去」。

▲吳坤達醫師指出杯子在患者的肛門處。（記者張軒哲攝）

怎麼塞進去？「我不知道」

駐診在李綜合醫院的台中榮總外科醫師吳坤達表示，患者到院時，自訴3天無法排便非常困擾，不敢提及自己肛門塞了1個杯子，經過X光攝影，在骨盆腔內發現卡有杯子，杯口朝下，馬上安排手術取出杯子。

吳坤達說，因杯子光滑，試用了很多器械，都無法成功夾出，後來改使用腹腔鏡，依舊無法順利取出，擔心把杯子夾碎，傷及患者造成感染風險，最後只好採取「破肚開腸」劃開腸子，總共花了2個多小時，才順利取出杯子，同時做了一個人工造口，讓患者能夠暫時解便，解除危機。

「真的無奇不有，我看到也嚇一跳。」吳坤達表示，術後他詢問患者，到底杯子怎麼塞進去？對方臉紅數度回應：「我不知道、忘記了，我不小心的」。

吳坤達指出，肛門塞進異物，臨床上多是基於好奇或想要尋求刺激，之前聽過有塞棒球、按摩棒、椰子，但這都有可能造成肛門括約肌鬆弛而失禁，甚至讓腸子壞死、破裂，還有可能會引發腹腔感染，併發腹膜炎，有致死的危機，萬一受傷，恐要造口裝人工肛門，才能順利的解便，提醒少數有特殊嗜好的民眾，不要輕易嘗試，以免樂極生悲。

