瘦瘦針猛健樂 醫：瘦很快 復胖也快

▲李美月醫師（左）表示，「猛健樂」雖能在短期內大幅減重，但臨床上已陸續出現「瘦很快，但復胖也很快」的案例。（高醫岡山醫院提供）

記者蘇福男／高雄報導

▲俗稱「瘦瘦針」的注射型腸泌素類藥物，原本用於治療第2型糖尿病，但現在BMI超標者也常用來控制體重。 （高醫岡山醫院提供）

俗稱「瘦瘦針」的猛健樂（Mounjaro）近來爆紅，醫師提醒，猛健樂臨床已陸續出現「瘦很快，復胖也快」的案例，患者若未同步調整飲食與運動習慣，停藥後復胖機率仍偏高。

高醫岡山醫院內分泌新陳代謝內科主任李美月表示，1名36歲輕熟女BMI31，經評估後每週注射猛健樂針劑，並搭配飲食控制與輕度運動，3個月內體重從85公斤降至68公斤，但停針4個月後回診，體重又回升至79公斤，研判主因是停藥後食慾恢復，加上減重時肌肉量流失，基礎代謝率下降，難以維持瘦身成果。

另1名42歲陳先生有糖尿病病史，以每週施打猛健樂控糖兼減重，1年後從92公斤降至70公斤，但因運動量減少，飲食習慣也未調整，停藥3個月後體重即反彈至80公斤。

維持瘦身 須調整飲食、規律運動

李美月指出，猛健樂屬雙重作用腸泌素類藥物，原本用於治療第二型糖尿病，適用對象為BMI大於30，或BMI大於27且合併糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止症等患者，可延緩胃排空、抑制食慾並改善胰島素阻抗；研究顯示，使用猛健樂平均可減去原體重約15至22%，但有約6成患者在停藥1年內體重回升，「甚至復胖更快」。

近來有民眾透過網購自行購買針劑施打，李美月警告，原廠建議藥品開封後30天為保存期限，因網購貨源不明，藥品真偽及運送、保存條件皆難以掌握，風險極高；患者務必就醫諮詢，由醫師依個人情況漸進調整劑量，以減少噁心、嘔吐、便秘、低血糖與膽囊疾病等副作用。

李美月強調，猛健樂是醫療工具，療程中及停藥後，應規律進行阻力訓練、攝取足夠蛋白質，減少肌肉流失，同時建立穩定的飲食與睡眠習慣，在醫師評估下逐步減量停藥，才能真正維持減重成果。

