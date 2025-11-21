自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

瘦瘦針猛健樂 醫：瘦很快 復胖也快

2025/11/21 05:30
瘦瘦針猛健樂 醫：瘦很快 復胖也快

▲李美月醫師（左）表示，「猛健樂」雖能在短期內大幅減重，但臨床上已陸續出現「瘦很快，但復胖也很快」的案例。（高醫岡山醫院提供）

記者蘇福男／高雄報導

瘦瘦針猛健樂 醫：瘦很快 復胖也快

▲俗稱「瘦瘦針」的注射型腸泌素類藥物，原本用於治療第2型糖尿病，但現在BMI超標者也常用來控制體重。 （高醫岡山醫院提供）

俗稱「瘦瘦針」的猛健樂（Mounjaro）近來爆紅，醫師提醒，猛健樂臨床已陸續出現「瘦很快，復胖也快」的案例，患者若未同步調整飲食與運動習慣，停藥後復胖機率仍偏高。

高醫岡山醫院內分泌新陳代謝內科主任李美月表示，1名36歲輕熟女BMI31，經評估後每週注射猛健樂針劑，並搭配飲食控制與輕度運動，3個月內體重從85公斤降至68公斤，但停針4個月後回診，體重又回升至79公斤，研判主因是停藥後食慾恢復，加上減重時肌肉量流失，基礎代謝率下降，難以維持瘦身成果。

另1名42歲陳先生有糖尿病病史，以每週施打猛健樂控糖兼減重，1年後從92公斤降至70公斤，但因運動量減少，飲食習慣也未調整，停藥3個月後體重即反彈至80公斤。

維持瘦身 須調整飲食、規律運動

李美月指出，猛健樂屬雙重作用腸泌素類藥物，原本用於治療第二型糖尿病，適用對象為BMI大於30，或BMI大於27且合併糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止症等患者，可延緩胃排空、抑制食慾並改善胰島素阻抗；研究顯示，使用猛健樂平均可減去原體重約15至22%，但有約6成患者在停藥1年內體重回升，「甚至復胖更快」。

近來有民眾透過網購自行購買針劑施打，李美月警告，原廠建議藥品開封後30天為保存期限，因網購貨源不明，藥品真偽及運送、保存條件皆難以掌握，風險極高；患者務必就醫諮詢，由醫師依個人情況漸進調整劑量，以減少噁心、嘔吐、便秘、低血糖與膽囊疾病等副作用。

李美月強調，猛健樂是醫療工具，療程中及停藥後，應規律進行阻力訓練、攝取足夠蛋白質，減少肌肉流失，同時建立穩定的飲食與睡眠習慣，在醫師評估下逐步減量停藥，才能真正維持減重成果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中