國衛院：腸道特定菌種減少 尿病惡化警訊

▲國衛院攜手基隆長庚、宏碁集團、陽明交大，透過AI進行分析，找出肥胖相關代謝疾病的發生原因。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

國人肥胖與體重過重比例已超過5成，且20歲以上人口糖尿病盛行率更高達12.8%，已對國人健康造成嚴重威脅。國衛院攜手基隆長庚、宏碁集團、陽明交大，透過AI進行分析，找出肥胖相關代謝疾病的發生原因，並首次在國際上提出「腸－腎軸」與「基因－脂質－心血管疾病」的跨體學機制。

AI揪出肥胖代謝疾病發生原因

國衛院分子與基因醫學研究所合聘研究員蔡亭芬指出，團隊收集逾900位受試者資料，包括健康人與各式疾病患者，建立包括基因體、轉錄體、代謝體、腸道菌相與臨床資訊的多體學資料庫，再進行分析與AI機器學習，首度發現台灣族群的「LPCAT1」基因突變，此一突變會直接影響人體的脂肪代謝，進而引發冠狀動脈疾病，不只再次證實脂質代謝異常與心血管疾病風險間的關聯，也可作為冠狀動脈疾病的早期篩檢工具，相關研究成果已於今年8月發表於國際權威期刊《Biomarker Research》。

請繼續往下閱讀...

蔡亭芬說，腸道菌相、代謝體與人體健康息息相關，團隊也透過分析發現，過去鮮少被關注的腸道菌種「Gemmiger」與糖尿病腎病變高度相關，此一菌種只在糖尿病腎病變的患者中會下降，是重要的生物標記，可用於預測糖尿病、糖尿病腎病變、慢性腎病，相關研究成果已在今年3月發表於國際權威期刊《Gut Microbes》。

蔡亭芬說明，疾病的原因主要與「遺傳因子」與「環境因素」有關，兩者同時作用之下，人體內的遺傳訊息流動也會隨之改變，其中包括DNA、RNA、代謝體等，且近年來也發現，腸道菌相對於疾病發生也有相當大的影響。因此，團隊收集逾900位受試者資料，其中包括健康人與各式疾病患者，建立包括基因體、轉錄體、代謝體、腸道菌相與臨床資訊的多體學資料庫，再進行分析與AI機器學習，並得出上述2大研究成果。

蔡亭芬指出，「智慧預測系統建置」代表研究成果從實驗室逐步走向臨床應用，未來可望與健保資訊雲串接，提供醫師臨床決策支援，廣泛應用於其他重大疾病的研究與臨床照護。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法